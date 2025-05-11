Иран и США возобновили переговоры о ядерной программе

Переговорщики Ирана и США в воскресенье, 11 мая, возобновили переговоры об иранской ядерной программе в городе Маскат, столице султаната Оман. Как отмечает иранское агентство ISNA, это уже четвертый раунд переговоров, пишет Deutsche Welle.
Тегеран на встрече представляет глава МИД Аббас Аракчи, Вашингтон - спецпредставитель Стив Уиткофф. По словам иранского министра, изначально четвертый раунд был запланирован на 3 мая, но был отложен «по логистическим и техническим причинам».
Позиции сторон противоположны
8 мая Уиткофф заявил порталу Breitbart News, что США требуют отказа от обогащения урана и полного демонтажа ядерных объектов Ирана, иначе Вашингтону «придется пойти другим путем». Аракчи заявил 10 мая, что Иран «не поступится ни одним» из своих «ядерных прав».
Предыдущие консультации США и Ирана состоялись в Маскате и Риме 12, 19 и 26 апреля. Дональд Трамп 13-16 мая намерен посетить Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.