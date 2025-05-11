Иран и США возобновили переговоры о ядерной программе

Тегеран на встрече представляет глава МИД Аббас Аракчи, Вашингтон - спецпредставитель Стив Уиткофф. По словам иранского министра, изначально четвертый раунд был запланирован на 3 мая, но был отложен «по логистическим и техническим причинам».

Позиции сторон противоположны

8 мая Уиткофф заявил порталу Breitbart News, что США требуют отказа от обогащения урана и полного демонтажа ядерных объектов Ирана, иначе Вашингтону «придется пойти другим путем». Аракчи заявил 10 мая, что Иран «не поступится ни одним» из своих «ядерных прав».