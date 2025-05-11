Скончался легендарный эстонский автогонщик

Хейно Сепп и Тоомас Бернстейн стали первыми эстонцами, выигравшими скоростное испытание на этапе чемпионата мира по ралли. Они также были одними из первых эстонских «заводских» водителей: 1973 году они приняли участие в первом этапе чемпионата мира в Польше (где выиграли и тестовые заезды) в качестве гонщиков Ижевского завода, пишет Эстонский союз автоспорта.

Бернстнейн также работал в рядах Эстонского союза автоспорта и тренировал молодых гонщиков-раллистов, являясь одним из столпов ралли в эстонском автоспорте того времени.

Впервые мы увидели результаты Бернстейна на раллийных трассах в 1964 году, когда в сентябре состоялся открытый чемпионат ETKVL по ралли. Третье место в зачете грузовиков заняли Арво Раннику и Тоомас Бернстейн.

Год спустя, в мае, этот тандем принял участие в 14-м ралли грузовиков под эгидой Keila Autobaas, где одержал абсолютную победу. Месяц спустя, на 1-м Выруском авторалли, эта пара опять оказалась на верхней ступеньке пьедестала.

В 1966 году Бернстейн начал «работать» штурманом у Сеппа на 7-м ралли Валгеранна, которое состоялось во второй половине мая. Класс соревнований также изменился, на этот раз его машиной стал «Москвич 408». Наградой стало третье место в своем классе.

На чемпионате Эстонии в Пайде того же года, который состоялся в середине июня, Сепп-Бернстейн завоевали золотые медали, получив титул чемпиона Эстонии в классе грузовиков.