Скончался легендарный эстонский автогонщик

Стало известно, что 5 мая ушел из жизни выдающий эстонский автогонщик Тоомас Бернстейн (30.04.1939 – 05.05.2025).
Хейно Сепп и Тоомас Бернстейн стали первыми эстонцами, выигравшими скоростное испытание на этапе чемпионата мира по ралли. Они также были одними из первых эстонских «заводских» водителей: 1973 году они приняли участие в первом этапе чемпионата мира в Польше (где выиграли и тестовые заезды) в качестве гонщиков Ижевского завода, пишет Эстонский союз автоспорта.
Бернстнейн также работал в рядах Эстонского союза автоспорта и тренировал молодых гонщиков-раллистов, являясь одним из столпов ралли в эстонском автоспорте того времени.
Впервые мы увидели результаты Бернстейна на раллийных трассах в 1964 году, когда в сентябре состоялся открытый чемпионат ETKVL по ралли. Третье место в зачете грузовиков заняли Арво Раннику и Тоомас Бернстейн.
Год спустя, в мае, этот тандем принял участие в 14-м ралли грузовиков под эгидой Keila Autobaas, где одержал абсолютную победу. Месяц спустя, на 1-м Выруском авторалли, эта пара опять оказалась на верхней ступеньке пьедестала.
В 1966 году Бернстейн начал «работать» штурманом у Сеппа на 7-м ралли Валгеранна, которое состоялось во второй половине мая. Класс соревнований также изменился, на этот раз его машиной стал «Москвич 408». Наградой стало третье место в своем классе.
На чемпионате Эстонии в Пайде того же года, который состоялся в середине июня, Сепп-Бернстейн завоевали золотые медали, получив титул чемпиона Эстонии в классе грузовиков.
С 1967 года Бернстейн начал карьеру чиновника, заняв должность секретаря Федерации автоспорта Эстонской ССР. Это не помешало ему участвовать в ралли в качестве гонщика; на автопробеге в Валгеранна, проходившем во второй половине мая, он занял второе место в своем классе на автомобиле «Москвич» вместе с Хейно Сеппом.
В чемпионате СССР по ралли 1967 года они заняли четвертое место в своем классе и пятое место в общем зачете.
На традиционном авторалли Валгеранна в 1968 году Сепп и Бернстейн были быстрейшими в классе «Москвич». Чемпионат Эстонии прошел в Таллинне в июле 1968 года и впервые получил название «Ралли Эстония». Золотые медали в классе «Москвич» в итоге висели на шее у Сеппа и Бернстейна.
Кроме того, золотые медали были завоеваны и на чемпионате СССР по автогонкам, который проходил в Комарово.
Зимой 1969 года в Таллинне стартовало зимнее командное ралли чемпионата СССР, в котором три автомобиля в составе команды должны были вместе пройти скоростные испытания - первый автомобиль начинал гонку, а последний финишировал. Второе место в итоге заняла команда ALMAVÜ Харьюского района, а ведущими гонщиками команды были Сепп и Бернстейн на автомобиле «Москвич-412».
Сезон в целом был успешным, помимо зимних успехов тандем занял третье место в чемпионате Таллинна и второе место в авторалли Валгеранна. С чемпионата Эстонии гонщики привезли комплект бронзовых медалей.
В 1969 году они приняли участие в этапе чемпионата Европы в Польше в качестве гонщиков заводской команды «Москвич».
На чемпионате Эстонии 1970 года вновь были завоеваны бронзовые медали.
В 1971 году мужчины завоевали золотые медали, снова став чемпионами Эстонии, а также показали абсолютный рекорд скорости на ралли Эстонии. Прошедший в конце сентября чемпионат СССР по авторалли принес мужскому составу четвертое место в своем классе, а если добавить высокие места на соревнованиях в ГДР и Польше, то этот сезон можно назвать лучшим для дуэта.
В 1972 году на чемпионате СССР по зимнему ралли в Таллинне Сепп-Бернстейн заняли третье место в составе команды ETKVL. В мае пара добавила в свой актив свой седьмой титул победителя ралли Vana Toomas.
В 1973 году, в первый год проведения чемпионата мира по ралли, они приняли участие в ралли в Польше, где выиграли одно скоростное испытание. В результате серьезного несчастного случая в конце ралли оба мужчины были надолго госпитализированы, и Бернстейн позже вспоминал, что ему показали местную газету, в которой сообщалось, что штурман скончалася. К счастью, они оправились от аварии и вернулись на раллийные трассы в качестве гонщиков.
В мае 1974 года они вышли на старт ралли Vana Toomas, но были вынуждены сняться в ходе соревнований. К третьему этапу ралли Kalev Бернстейн уже работал судьей. С этого же года он и Сепп завершили свою активную карьеру.
В 1977 году Бернстейн работал уже тренером по автоспорту и привел команду Sõprus к первому месту в командном зачете чемпионата Эстонской ССР по зимнему ралли. Подопечными Бернстейна были знаменитые пары: Грюнберг-Тимуск, Эллерманн-Арумеель и Соотс-Путмейкер.
Бернстейн даже в преклонном возрасте проявлял живой интерес к автоспорту и был не чужд темам чемпионата мира по авторалли, анализируя для СМИ как шансы спортсменов, так и профессиональные действия гонщиков.