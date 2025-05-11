ЮРИЙ КОЧИНЕВ Трамп еще не начинал давить на Россию, его козырем может стать лишь тема вступления Украины в НАТО

Полный отказ Трампа от урегулирования российско-украинского вопроса стал бы плохим решением для Украины и Европейского союза. До сих пор всевозможные санкции и ограничения на продажу газа и нефти в отношении России не оказали существенного эффекта. Новые торговые ограничения, введенные Трампом, окажут на Россию слабое воздействие. Они не смогут разрушить российскую экономику или положить конец войне.

Трамп только приступает к делу

Некоторые американские политики хотели бы использовать Россию в качестве союзника в противостоянии США с Китаем. Взамен эти политические силы готовы отменить все санкции против России. Такое желание - настроить Россию против Китая политически - наивно и неосуществимо, поскольку российско-китайские отношения в настоящее время прочны и имеют давнюю историю. Самым сильным рычагом влияния США на Россию в настоящее время являлся бы политический шаг по инициированию процесса вступления Украины в НАТО.

Соглашение между США и Украиной о минеральных ресурсах показывает, что первоначальный план Трампа по быстрому достижению мира провалился. Путин всеми силами пытается показать, что он выступает за мир, но, мол, Украина против. Путин не хочет заключать мир с Украиной в результате переговоров с США. Путин хочет, чтобы США заставили Украину уступить России территории, завоеванные Россией, а также и еще не завоеванные территории. Взамен он готов прекратить военные действия.

На самом деле Трамп пока так и не начал серьезно влиять на Путина. Трамп не подвержен эмоциям. По натуре он бизнесмен и циничный политик, не поддающийся эмоциональным соблазнам. Его не слишком трогают кадры ужасов войны в Украине, и он не верит слезам. Ничьим, в том числе и слезам президента Украины Зеленского. Проводя свою внешнюю политику, он преследует интересы США.