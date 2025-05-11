Американская дипломатия в отношении России ставит своей главной задачей урегулирование вопросов, связанных с российско-украинской войной, конечной целью чего для США является прекращение войны. Благородная цель, но дело в том, что президент США хочет добиться ее любой ценой, пишет военный историк Юрий Кочинев.
Недавно Россия обнародовала информацию об участии северокорейского воинского контингента в военных действиях против Украины на стороне РФ. Судя по всему, инициатива исходила от Ким Чен Ына, который публично признал участие в войне северокорейских войск. Северокорейский лидер хотел показать своему народу, и особенно военным, что возглавляемая им страна - не какая-то незначительная страна третьего мира, а равноправный партнер такой великой державы, как Россия.
Россия, похоже, не может обойтись без Северной Кореи и очень благодарна ей за помощь. Именно это северокорейский лидер хочет показать своему народу и всему миру. Со своей стороны, Россия понимает, что теперь, когда ведутся переговоры с США, нет смысла и дальше держать в тайне участие корейцев в войне.
В то же время - это козырная карта Путина в оказании влияния на США. Если переговоры с США провалятся, Путин, сумевший создать военно-политический блок своих сторонников, готов в любой момент бросить на фронт до 200 000 новых бойцов, что прибудут по приказу северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Трамп может использовать экономические санкции против Москвы как главное средство воздействия на Россию, и не начинать процесс переговоров о вступлении Украины в НАТО. Это стало бы внутриполитической катастрофой для Путина, поскольку главной причиной войны, по его словам, было недопущение Украины в НАТО. Украина надеется, что Россия настолько разочарует президента США в ходе переговоров, что Трамп откажется от мирного соглашения и введет против России новые санкции.
Полный отказ Трампа от урегулирования российско-украинского вопроса стал бы плохим решением для Украины и Европейского союза. До сих пор всевозможные санкции и ограничения на продажу газа и нефти в отношении России не оказали существенного эффекта. Новые торговые ограничения, введенные Трампом, окажут на Россию слабое воздействие. Они не смогут разрушить российскую экономику или положить конец войне.
Трамп только приступает к делу
Некоторые американские политики хотели бы использовать Россию в качестве союзника в противостоянии США с Китаем. Взамен эти политические силы готовы отменить все санкции против России. Такое желание - настроить Россию против Китая политически - наивно и неосуществимо, поскольку российско-китайские отношения в настоящее время прочны и имеют давнюю историю. Самым сильным рычагом влияния США на Россию в настоящее время являлся бы политический шаг по инициированию процесса вступления Украины в НАТО.
Соглашение между США и Украиной о минеральных ресурсах показывает, что первоначальный план Трампа по быстрому достижению мира провалился. Путин всеми силами пытается показать, что он выступает за мир, но, мол, Украина против. Путин не хочет заключать мир с Украиной в результате переговоров с США. Путин хочет, чтобы США заставили Украину уступить России территории, завоеванные Россией, а также и еще не завоеванные территории. Взамен он готов прекратить военные действия.
На самом деле Трамп пока так и не начал серьезно влиять на Путина. Трамп не подвержен эмоциям. По натуре он бизнесмен и циничный политик, не поддающийся эмоциональным соблазнам. Его не слишком трогают кадры ужасов войны в Украине, и он не верит слезам. Ничьим, в том числе и слезам президента Украины Зеленского. Проводя свою внешнюю политику, он преследует интересы США.
Еще неизвестно, когда Трамп задействует свой главный рычаг влияния на россиян - инициирует процесс вступления Украины в НАТО, и сделает ли он это вообще. К сожалению, у него нет других рычагов, которые бы действовали столь же эффективно. Одни лишь экономические санкции не сломят Россию. Это показали три года войны.