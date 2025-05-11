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Виновника февральской автоаварии наказали условным заключением

Перевод: Павел Соболев
Место февральской аварии в Ахула.
Место февральской аварии в Ахула. Фото: Erakogu

В первые минуты ночи на 16 февраля в Ахула в Ярвамаа произошла серьезная авария, когда автомобиль Opel Omega врезался в автомобиль Subaru, двигавшийся по второстепенной дороге из Пайде в сторону Раквере, о чем сообщало в свое время издание Virumaa Teataja.

В результате столкновения Opel вылетел с дороги в кювет, а Subaru сбил дорожный знак и остановился на обочине. Помимо водителей, в обеих транспортных средствах находилось по пассажиру. По словам женщины, управлявшей Subaru, водитель Opel имел явные признаки алкогольного опьянения, и он также хотел, чтобы находящиеся в Subaru люди не раскрывали полиции, кто именно находился за рулем Opel в момент аварии.

Прибывшая на место аварии спасательная команда Аравете устранила опасность возгорания, исходившую от дымившегося Subaru. Никто из участников аварии не получил серьезных травм, а бригада Скорой помощи оказала пострадавшим первую помощь на месте.

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