Виновника февральской автоаварии наказали условным заключением

В результате столкновения Opel вылетел с дороги в кювет, а Subaru сбил дорожный знак и остановился на обочине. Помимо водителей, в обеих транспортных средствах находилось по пассажиру. По словам женщины, управлявшей Subaru, водитель Opel имел явные признаки алкогольного опьянения, и он также хотел, чтобы находящиеся в Subaru люди не раскрывали полиции, кто именно находился за рулем Opel в момент аварии.