Полиция просит помощи у населения в поисках 27-летней Виктории

В воскресенье днем ​​в полицию поступило сообщение о том, что 27-летняя Виктория ушла из своего дома на улице Мыйзавахе в Тарту, и ее родственники не уверены, что с ней все в порядке. Последний раз женщина общалась по телефону в субботу около 18:00, после этого с ней не удалось связаться.

Описание личности женщины было передано патрулям, которые ищут ее в этом районе, и полиция собирает информацию о возможных направлениях ее перемещения.

Рост Виктории - 171 см, она крепкого телосложения, у нее длинные темные волосы, которые она может носить распущенными. Когда Виктория вышла из дома, на ней была длинная куртка с фиолетово-красным цветочным узором, джинсы и черные кроссовки. Виктория обычно ходит медленно.