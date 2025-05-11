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Полиция просит помощи у населения в поисках 27-летней Виктории

Пропавшая Виктория.
Пропавшая Виктория. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в поисках 27-летней Виктории, пропавшей без вести в Тарту. В последний раз родственники связывались с ней в субботу вечером.

В воскресенье днем ​​в полицию поступило сообщение о том, что 27-летняя Виктория ушла из своего дома на улице Мыйзавахе в Тарту, и ее родственники не уверены, что с ней все в порядке. Последний раз женщина общалась по телефону в субботу около 18:00, после этого с ней не удалось связаться.

Описание личности женщины было передано патрулям, которые ищут ее в этом районе, и полиция собирает информацию о возможных направлениях ее перемещения.

Рост Виктории - 171 см, она крепкого телосложения, у нее длинные темные волосы, которые она может носить распущенными. Когда Виктория вышла из дома, на ней была длинная куртка с фиолетово-красным цветочным узором, джинсы и черные кроссовки. Виктория обычно ходит медленно.

Полиция просит всех, у кого есть информация о местонахождении Виктории, позвонить по номеру 112.

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