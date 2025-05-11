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Пропавшая в Тарту Виктория нашлась, с женщиной все в порядке

Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото.
Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото. Фото: Madis Veltman

Полиция сегодня попросила помощи в поисках 27-летней Виктории, пропавшей без вести в Тарту. Сообщалось, что в последний раз родственники связывались с ней в субботу вечером. К настоящему времени Виктория нашлась, с ней все в порядке.

В воскресенье днем ​​в полицию поступило сообщение о том, что 27-летняя Виктория ушла из своего дома на улице Мыйзавахе в Тарту, и ее родственники не были уверены, что с ней все в порядке. Указывалось, что последний раз женщина общалась по телефону в субботу около 18:00, после этого с ней не удалось связаться.

Описание личности женщины было передано патрулям, которые искали ее в этом районе, и полиция собирала информацию о возможных направлениях ее перемещения.

Примерно в 20 часов родственники нашли Викторию рядом с ее домом. С женщиной все в порядке.

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