Пропавшая в Тарту Виктория нашлась, с женщиной все в порядке

Полиция сегодня попросила помощи в поисках 27-летней Виктории, пропавшей без вести в Тарту. Сообщалось, что в последний раз родственники связывались с ней в субботу вечером. К настоящему времени Виктория нашлась, с ней все в порядке.
В воскресенье днем в полицию поступило сообщение о том, что 27-летняя Виктория ушла из своего дома на улице Мыйзавахе в Тарту, и ее родственники не были уверены, что с ней все в порядке. Указывалось, что последний раз женщина общалась по телефону в субботу около 18:00, после этого с ней не удалось связаться.
Описание личности женщины было передано патрулям, которые искали ее в этом районе, и полиция собирала информацию о возможных направлениях ее перемещения.
Примерно в 20 часов родственники нашли Викторию рядом с ее домом. С женщиной все в порядке.