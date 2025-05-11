Пропавшая в Тарту Виктория нашлась, с женщиной все в порядке

В воскресенье днем ​​в полицию поступило сообщение о том, что 27-летняя Виктория ушла из своего дома на улице Мыйзавахе в Тарту, и ее родственники не были уверены, что с ней все в порядке. Указывалось, что последний раз женщина общалась по телефону в субботу около 18:00, после этого с ней не удалось связаться.