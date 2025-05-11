Благотворительный забег в пользу страдающей тяжким недугом 4-летней Мийны собрал почти 9500 евро

Сама Мийна также присутствовала в спортивном парке Тяхтвере. На этот раз она вышла на пробежку со своей семьей в коляске, но, зная, как сильно Мийна стремится к самостоятельным шагам, совсем не исключено, что в ближайшие годы мы увидим ее на беговой дорожке, передвигающуюся быстрыми темпами, сказала Лийз Эрмингер, руководитель отдела сотрудничества и коммуникаций Детского фонда клиникума Тартуского университета.

В этом ей очень поможет шагающий робот, который улучшает работу мышц и походку. «Это было бы невозможно без помощи добрых людей - большое спасибо всем бегунам, и вообще всем, кто протянул руку помощи Мийне», - добавила Эрмингер.

«Стремление Мийны двигаться вперед по жизни достойно восхищения, и Тартуский марафонский клуб очень рад поддержать ее усилия, - сказал менеджер по маркетингу клуба Оливер Кивимяэ. - Мы надеемся продолжить поддержку подобных проектов и приглашаем людей делать пожертвования через движение».