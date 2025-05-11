Цахкна ответит на запрос центристов о лишении неграждан права голоса

Министр иностранных дел Маргус Цахкна в понедельник ответит на парламентский запрос фракции Центристской партии относительно уведомления государств-членов НАТО о лишении неграждан права голоса на местных выборах в Эстонии.
Центристская партия в своем запросе указала, что посольство Исландии обратилось в Рийгикогу, чтобы получить информацию о причине, по которой граждане Исландии, постоянно проживающие в Эстонии, лишены права голоса на местных выборах. Это вызвало подозрения, что оценка МИД не основывалась на дипломатической реакции союзников.
Министерство иностранных дел и комиссия по иностранным делам подтвердили, что государства-члены НАТО, не являющиеся государствами-членами Европейского союза, не ожидают, что их граждане смогут голосовать на выборах в собрания местного самоуправления Эстонии, и поэтому Эстонии не составит труда объяснить такую поправку к конституции.
Рийгикогу в ускоренном порядке 26 марта внес поправки в конституцию, согласно которым право голоса на местных выборах в Эстонии сохранено только за гражданами Эстонии и Европейского союза. Проживающие в Эстонии граждане всех остальных стран, в том числе граждане стран-членов НАТО, таких как Исландия, Норвегия, США, Канада и т. д., права голоса лишены.