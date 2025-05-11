Предложение Путина о переговорах может быть попыткой вбить клин между США и Европой

Это перевод материала корреспондента Би-би-си. Оригинал на английском языке можно прочитать здесь.

Такое мы уже видели: Владимир Путин не любит ультиматумов. Вчера вечером в Кремле мы увидели это снова.

Президент Путин резко раскритиковал европейские державы за то, что они разговаривают с Россией «грубо и языком ультиматумов».

Он не стал вдаваться в подробности, да это было и не нужно.

Это был явный ответ на ультиматум, выдвинутый европейскими лидерами в Киеве.

Они предупредили Москву, что если Россия не согласится на безусловное 30-дневное прекращение огня с понедельника, против России будут введены новые санкции, а военная помощь Украине будет увеличена.

В субботу британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что «если он [Путин] серьезно настроен на мир, у него есть шанс это показать».

Кремль отвечает: мы настроены серьезно, но покажем это по-своему.

Предложение Путина (его встречное предложение) - прямые переговоры с Украиной в Стамбуле в следующий четверг.

Но, что важно, без немедленного прекращения огня.

Считать ли предложение Кремля серьезной мирной инициативой? Или это просто попытка Москвы выиграть время и продлить войну? И может ли Россия с помощью этого предложения попытаться расколоть западную коалицию, поддерживающую Украину?

Начнем с короткого, но ключевого вопроса: хочет ли Владимир Путин мира?

Он утверждает, что да. Но мир только на условиях России.