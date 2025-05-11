Полиция установила личность человека, напавшего на улице на нарвского чиновника и историка Мадиса Туудера

«Мы установили личность подозреваемого в преступлении, который ударил 42-летнего мужчину вечером 26 апреля. Точные мотивы его действий еще устанавливаются», - подтвердил изданию Põhjarannik начальник Нарвского полицейского участка Индрек Пюви.

По его словам, полиция серьезно реагирует на все случаи насилия и угроз, поскольку такое поведение существенно влияет на чувство безопасности людей. «Подобные конфликты случаются в общественных местах довольно редко, и это единичные случаи», - сказал Пюви.

Как ранее сообщал Rus.Postimees, 26 апреля в центре Нарвы двое молодых русскоговорящих мужчин напали на городского инспектора по охране старины, историка Мадиса Туудера. Его обвинили в «уничтожении Нарвы» и в том, что Туудер рассказывает «ненастоящую историю».

Нападавшие сорвали с Туудера очки и разбили их, его ударили ногой, а когда он пытался убежать, нападавшие погнались за ним. Туудер обратился в полицию.

Сам Туудер сказал тогда, что он не знает, чем разозлил нападавшего, которому на вид было лет тридцать. Возможно, он был в состоянии опьянения - алкогольного или наркотического. «Люди переживают стресс, а кто-то не любит политиков. Нападавший думал, что я депутат, хотя я никогда депутатом не был», - рассказал Туудер.