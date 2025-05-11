Полиция установила личность человека, напавшего на улице на нарвского чиновника и историка Мадиса Туудера

Полиция установила личность мужчины, который в конце апреля напал на улице на нарвского историка и чиновника по охране культурного наследия Мадиса Туудера.
«Мы установили личность подозреваемого в преступлении, который ударил 42-летнего мужчину вечером 26 апреля. Точные мотивы его действий еще устанавливаются», - подтвердил изданию Põhjarannik начальник Нарвского полицейского участка Индрек Пюви.
По его словам, полиция серьезно реагирует на все случаи насилия и угроз, поскольку такое поведение существенно влияет на чувство безопасности людей. «Подобные конфликты случаются в общественных местах довольно редко, и это единичные случаи», - сказал Пюви.
Как ранее сообщал Rus.Postimees, 26 апреля в центре Нарвы двое молодых русскоговорящих мужчин напали на городского инспектора по охране старины, историка Мадиса Туудера. Его обвинили в «уничтожении Нарвы» и в том, что Туудер рассказывает «ненастоящую историю».
Нападавшие сорвали с Туудера очки и разбили их, его ударили ногой, а когда он пытался убежать, нападавшие погнались за ним. Туудер обратился в полицию.
Сам Туудер сказал тогда, что он не знает, чем разозлил нападавшего, которому на вид было лет тридцать. Возможно, он был в состоянии опьянения - алкогольного или наркотического. «Люди переживают стресс, а кто-то не любит политиков. Нападавший думал, что я депутат, хотя я никогда депутатом не был», - рассказал Туудер.
Он все же признал, что нападавший вменил ему лекции по истории города, которые «не отвечают действительности». Тем не менее, Туудер сказал тогда, что хочет от нападавшего только материальной компенсации за разбитые очки.