Мужская сборная Эстонии по гандболу проиграла и последний матч отбора к чемпионату Европы

Поскольку хозяева поля уже обеспечили себе первое место в группе А, на поле у них вышел «второй эшелон». Правда, стоит помнить, что у Эстонии в этом отборочном окне также отсутствовало несколько важных игроков.

В достаточно спокойной обстановке удалось избежать такого же провала, что был в четверг, когда Эстония проиграла Северной Македонии со счетом 17:36. Однако реальных шансов на победу не было.

Словения испытывала напряжение лишь около десяти минут. После счета 7:6 в пользу Словении хозяевам удался спуртовый отрезок, когда они забили восемь мячей, а Эстония - только один, и это во многом и решило исход игры.

Довольно нетрадиционная тактика главного тренера Мартина Ноодла немного облегчила ситуацию. Довольно часто вратаря сажали на скамейку запасных, чтобы играть в формате семь на шесть. Поэтому во втором тайме, когда Словения выпустила совсем уж резервных игроков, Эстония выходила на разницу в четыре мяча, но ни разу не подобралась ближе.

«Нам пришлось немного сбавить темп. Защита оставалась слабой. Мы были больше обеспокоены тем, что они не смогли быстро переходить в атаки», - объяснил Ноодла тактические ходы в прямом эфире ETV2.

Он подвел итог игры просто: «Все было совершенно прилично».