Городок, где многие не могут ходить. Ученые в Бразилии открыли мутацию, связанную с браками между родственниками

Сильвана Сантос

Mariana Castiñeiras/Caroline Souza

Серринья-дус-Пинтус - далекий городок с населением менее 5000 человек на северо-востоке Бразилии. Именно здесь биолог и генетик Сантос впервые выявила и описала ранее неизвестное заболевание: синдром Spoan.

Spoan вызывает генетическая мутация, причем синдром проявляется только в том случае, если измененный ген наследуется от обоих родителей. Он поражает нервную систему и постепенно ослабляет организм.

Сантос стала первым исследователем, описавшим это заболевание. За эту работу, а также за последующие, он была включена в список 100 самых влиятельных женщин 2024 года по версии Би-би-си.

До приезда Сантос местные жители не понимали, что происходят с их детьми. Сейчас они уверенно говорят о генетике и о синдроме Spoan.

«Благодаря ей у нас есть диагноз. После исследования мы стали получать помощь - это люди, финансирование, инвалидные кресла», - говорит Маркиньос, один из пациентов.

Серринья-дус-Пинтус как особый мир

Живя в Сан-Паулу, самом крупном и богатом городе Бразилии, Сантос обнаружила, что многие из ее соседей по улице - члены одной большой семьи из Серриньи. Многие из них были родственниками разной степени родства и при этом состояли в браке.

«У нас много людей, которые не могут ходить, но никто не знает почему», - рассказывали они Сантос о своем родном городе.