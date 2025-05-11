Городок, где многие не могут ходить. Ученые в Бразилии открыли мутацию, связанную с браками между родственниками

Сильвана Сантос до сих пор помнит своих соседей из маленького городка, куда она впервые попала 20 лет назад. Многие дети в нем потеряли способность ходить. Дочери Лоло у въезда в город, Режани в конце улицы, Маркиньос за автозаправкой, Паулинья у школы...
Сильвана Сантос
Mariana Castiñeiras/Caroline Souza
Серринья-дус-Пинтус - далекий городок с населением менее 5000 человек на северо-востоке Бразилии. Именно здесь биолог и генетик Сантос впервые выявила и описала ранее неизвестное заболевание: синдром Spoan.
Spoan вызывает генетическая мутация, причем синдром проявляется только в том случае, если измененный ген наследуется от обоих родителей. Он поражает нервную систему и постепенно ослабляет организм.
Сантос стала первым исследователем, описавшим это заболевание. За эту работу, а также за последующие, он была включена в список 100 самых влиятельных женщин 2024 года по версии Би-би-си.
До приезда Сантос местные жители не понимали, что происходят с их детьми. Сейчас они уверенно говорят о генетике и о синдроме Spoan.
«Благодаря ей у нас есть диагноз. После исследования мы стали получать помощь - это люди, финансирование, инвалидные кресла», - говорит Маркиньос, один из пациентов.
Серринья-дус-Пинтус как особый мир
Живя в Сан-Паулу, самом крупном и богатом городе Бразилии, Сантос обнаружила, что многие из ее соседей по улице - члены одной большой семьи из Серриньи. Многие из них были родственниками разной степени родства и при этом состояли в браке.
«У нас много людей, которые не могут ходить, но никто не знает почему», - рассказывали они Сантос о своем родном городе.
Одна из дочерей соседей, Зирландия, страдала от тяжелого заболевания. В детстве у нее непроизвольно двигались глаза, а потом ослабели конечности и потребовалась инвалидная коляска. Ей была нужна помощь даже с самыми простыми действиями.
Годы исследований привели Сантос и ее группу исследователей к выводу, что эти симптомы являются проявлениями ранее не задокументированного генетического заболевания - синдрома Spoan. Впоследствии им удалось выявить еще 82 случая этого заболевания по всему миру.
По приглашению соседей Сантос приехала в Серринью во время отпуска. По ее словам, она прибыла словно в особый мир. Там были великолепные горные пейзажи и красивая природа, а еще одна социальная особенность. Чем больше она гуляла по городу и разговаривала с местными жителями, тем больше поражалась тому, насколько здесь распространены браки между родственниками. Изолированность городка и незначительный приток населения привели к тому, что многие жители состояли в родстве, а это делало более вероятными браки между родственниками.
Многие пары не подозревали о своем родстве до заключения брака. Другие, наоборот, знали об этом, но верили, что такие союзы более прочны, а поддержка семьи станет еще прочнее.
Браки между родственниками довольно распространены по всему миру - они составляют около 10% - и, как отмечают специалисты, большинство детей, рожденных в таких семьях, здоровы. Тем не менее, это повышает риск передачи вредоносных генетических мутаций по наследству.
«Если пара не состоит в родстве, вероятность рождения ребенка с редким генетическим заболеванием или инвалидностью составляет около 2-3%. Для двоюродных братьев и сестер этот риск увеличивается до 5-6% на каждую беременность», - объясняет генетик Лузиван Коста Рейс из Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул.
Позднейшие исследования показали, что более 30% супружеских пар в Серринье состояли в родстве, и треть из них имела хотя бы одного ребенка с инвалидностью.
Долгий путь к диагнозу
Сантос поставила перед собой цель - выяснить диагноз жителей Серриньи - и вскоре начала планировать масштабное генетическое исследование, которое потребовало многократных поездок и в итоге переезда в регион.
В первые годы работы она десятки раз преодолевала путь в 2000 километров туда и обратно между Сан-Паулу и Серриньей. Сантос собирала образцы ДНК, обходила дома, беседовала с семьями за чашкой кофе и записывала семейные истории - все это в попытке отследить генетическую мутацию, вызывающую болезнь.
То, что изначально планировалось как трехмесячная работа в поле, превратилось в годы самоотверженного труда и привело в конечном итоге к публикации статьи в 2005 году, в которой команда исследователей впервые описала синдром Spoan, встречающийся в бразильской глубинке.
Команда Сантос установила, что мутация связана с потерей небольшого фрагмента хромосомы, из-за чего один из генов начинает производить слишком много ключевого белка в клетках головного мозга.
«Говорят, все пошло от Максимьяно - был такой ловелас в нашей семье», - вспоминает фермер Лоло, чья дочь Режани страдает Spoan.
Лоло 83 года, он женат на кузине и никогда не выезжал из Серриньи. Он ухаживает за скотом и вместе с семьей заботится о Режани, которой трудно справляться с повседневными задачами.
Но генетическая мутация древнее семейной легенды о старом Максимьяно. Скорее всего, она появилась более 500 лет назад вместе с первыми европейскими поселенцами на северо-востоке Бразилии.
«Геномные исследования показывают выраженное европейское происхождение у пациентов, что подтверждается историческими данными о присутствии португальцев, голландцев и сефардских евреев в этом регионе», - поясняет Сантос.
Предположения укрепились после того, как два случая Spoan были выявлены в Египте. У этих пациентов тоже были европейские корни. Сантос полагает, что мутация возникла на Иберийском полуострове.
«Скорее всего, она пришла с состоящими в родстве сефардскими евреями или маврами, которое спасались от Инквизиции», - говорит она. Spoan, считает исследовательница, может встречаться и в других странах, особенно в Португалии.
Осознанная оценка рисков
Хотя прогресс в лечении заболевания пока небольшой, изменилось отношение к людям с синдромом. Режани вспоминает, что раньше их назвали «калеками», а теперь просто говорят «у них Spoan».
А инвалидные кресла не только принесли людям с синдромом определенную самостоятельность, но и помогли избежать деформации тела, которая возникала из-за долгого лежания в кровати или на полу.
Spoan прогрессирует с возрастом, и к 50 годам почти все пациенты не могут обойтись без посторонней помощи. Дети Инес, состоящей в браке с троюродным братом - одни из самых возрастных пациентов в Серринье. Чикинью 59 лет, и он уже не может говорить, а 46-летний Маркиньос общается с трудом.
«Иметь «особенного» ребенка тяжело. Мы любим их так же, но мы страдаем из-за них», - признается она.
Новый исследовательский проект при поддержке Министерства здравоохранения Бразилии, в котором участвует Сантос, как раз изучает такие пары, как Ларисса и Сауло. В исследовании будут участвовать 5000 пар, и цель этого исследования - выявить гены, связанные с тяжелыми рецессивными заболевания.
Ученые не собираются бороться с браками между родственниками, они хотят помочь парам осознанно подходить к оценке генетических рисков, объясняет Сантос. Она сейчас преподает в университете, руководит центром генетического просвещения и работает над расширением доступа к тестированию на северо-востоке страны. И, хотя она больше не живет в Серринье-дус-Пинтус, каждый раз, приезжая туда, она чувствует, что вернулась домой.
«Сильвана для нас - как семья», - говорит Инес.