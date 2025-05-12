«Мы найдем вас всех!»: Туск заявил, что пожар в ТЦ Варшавы – результат заказа спецслужб РФ

Пожар в торговом центре (ТЦ) Marywilska в Варшаве в мае 2024 года стал результатом поджога по заказу спецслужб РФ. Такое утверждение озвучил в соцсети X премьер-министр Польши Дональд Туск, передает DW.
«Часть преступников уже задержана, остальные установлены и разыскиваются. Мы найдем вас всех!» - написал Туск.
В записи не уточняется, что стало основанием для подобных выводов.
Расследование в Польше
В свою очередь министр внутренних дел и администрации, координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк разместил в соцсети X пост, в котором сослался на совместное с польским министром юстиции и генпрокурором Адамом Боднаром заявление.
По данным польской стороны, в течение года региональное управление по борьбе с организованной преступностью при поддержке главного управления полиции Варшавы и Агентства внутренней безопасности Польши проводило интенсивное расследование с целью выяснения обстоятельств происшествия. Польские службы сотрудничали с Литвой, где ряд преступников, по данным Варшавы, проводил отвлекающие мероприятия.
Порядка 55 прокуроров и 100 полицейских при поддержке экспертов и техников принимали участие в обследовании территории бывшего торгового центра. Следственные мероприятия продлились 121 день. Были опрошены более 70 свидетелей и 530 пострадавших, подчеркивается в посте.
Действия исполнителей «были организованы и направлялись установленным лицом, проживающим в Российской Федерации», указывалось далее в заявлении.
Полностью выгорели 1400 магазинов ТЦ
Прокуратура, полиция и Агентство внутренней безопасности продолжают следственные и оперативные мероприятия, направленные на задержание виновных.
Пожар произошел 12 мая 2024 года, полностью выгорели 1400 магазинов и точек обслуживания покупателей торгового центра. Российская сторона пока не прокомментировала выводы польских спецслужб.