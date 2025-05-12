«Мы найдем вас всех!»: Туск заявил, что пожар в ТЦ Варшавы – результат заказа спецслужб РФ

«Часть преступников уже задержана, остальные установлены и разыскиваются. Мы найдем вас всех!» - написал Туск.

В записи не уточняется, что стало основанием для подобных выводов.

Расследование в Польше

В свою очередь министр внутренних дел и администрации, координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк разместил в соцсети X пост, в котором сослался на совместное с польским министром юстиции и генпрокурором Адамом Боднаром заявление.

По данным польской стороны, в течение года региональное управление по борьбе с организованной преступностью при поддержке главного управления полиции Варшавы и Агентства внутренней безопасности Польши проводило интенсивное расследование с целью выяснения обстоятельств происшествия. Польские службы сотрудничали с Литвой, где ряд преступников, по данным Варшавы, проводил отвлекающие мероприятия.

Порядка 55 прокуроров и 100 полицейских при поддержке экспертов и техников принимали участие в обследовании территории бывшего торгового центра. Следственные мероприятия продлились 121 день. Были опрошены более 70 свидетелей и 530 пострадавших, подчеркивается в посте.

Действия исполнителей «были организованы и направлялись установленным лицом, проживающим в Российской Федерации», указывалось далее в заявлении.

Полностью выгорели 1400 магазинов ТЦ

Прокуратура, полиция и Агентство внутренней безопасности продолжают следственные и оперативные мероприятия, направленные на задержание виновных.