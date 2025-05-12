Почти бесплатно Секонд-хенд или торговые центры: где по-настоящему выгоднее?

Прогуливаясь по улицам Риги, невозможно не заметить, как много секонд-хендов в столице Латвии - их витрины уже стали неотъемлемой частью городского пейзажа. Несмотря на обилие сетевых брендов, ориентированных на широкую аудиторию, и удобство онлайн-шопинга, многие продолжают регулярно заходить в магазины подержанной одежды, пишет Rus.TVNET. В чем секрет их популярности? И так ли это выгодно на самом деле?