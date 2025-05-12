Почти бесплатно Секонд-хенд или торговые центры: где по-настоящему выгоднее?

Прогуливаясь по улицам Риги, невозможно не заметить, как много секонд-хендов в столице Латвии - их витрины уже стали неотъемлемой частью городского пейзажа. Несмотря на обилие сетевых брендов, ориентированных на широкую аудиторию, и удобство онлайн-шопинга, многие продолжают регулярно заходить в магазины подержанной одежды, пишет Rus.TVNET. В чем секрет их популярности? И так ли это выгодно на самом деле?
Возможность сэкономить - один из аргументов в пользу секонд-хендов. Но сегодня все чаще возникает вопрос: действительно ли это выгоднее, чем покупки в розничных сетях? Чтобы проверить это, в первых числах мая TVNET+ отправился в секонд-хенд и популярный торговый центр, чтобы сравнить цены на несколько базовых позиций.
Что можно купить за 10 евро в секонд-хенде?
TVNET+ провел небольшой эксперимент. С помощью Лауры, знатока секонд-хендов, были составлены два летних комплекта одежды - женский и мужской - каждый в пределах 10 евро, при этом за основу была взята стандартная цена, без учета скидок дня.