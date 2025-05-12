В поисках скидок: в Эстонии стартует крупнейший в истории э-понедельник

«В этом году мы основательно обновили функциональность сайта э-понедельника, например, структуру поисковой системы и возможность фильтрации по категориям», - сказал исполнительный директор организующего э-понедельник Союза электронной торговли Эстонии Тыну Вяэт.

Теперь пользователь может удобнее выбирать несколько различных категорий, и сайт покажет предложения именно в этих категориях. «Мы также добавили возможность фильтрации - предложения можно отсортировать по размеру скидки. Поскольку количество предложений со временем растет, важно, чтобы пользователь мог как можно быстрее и эффективнее найти подходящие ему варианты», - добавил он.

Прошлый э-понедельник состоялся в марте, когда жители Эстонии заказали в целом 1,52 миллиона посылок через пакоматы, что на 13 процентов больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В прошлом году жители Эстонии заказали рекордное количество посылок - только через пакоматы было отправлено 17 миллионов посылок, что на два миллиона больше, чем в предыдущем году. Оборот эстонской э-торговли в прошлом году составил 5,2 миллиарда евро, увеличившись на 18 процентов за год и составив около 25 процентов всего розничного товарооборота.

Союз электронной торговли Эстонии проверяет прошлое всех интернет-магазинов, участвующих в акции, и следит за их деятельностью, а также за соответствием официальным требованиям кампании.

Э-понедельник - это организуемый Союзом электронной торговли день онлайн-шопинга, в течение которого различные интернет-магазины предлагают покупателям специальные предложения в течение 24 часов. Кампания э-понедельника длится с первых секунд 12 мая до полуночи, до 23:59. Э-понедельник проходит четыре раза в год - в марте, мае, сентябре и ноябре. Первый э-понедельник состоялся в 2014 году.

Союз электронной торговли - зонтичная организация, в которую входят около 550 предприятий со всей Эстонии. Среди прочего союз выдает знаки доверия безопасным местам шопинга.