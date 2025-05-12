Министр иностранных дел в правительстве Фридриха Мерца, опытный эксперт по внешней политике из правоцентристского Христианско-демократического союза Германии (ХДС), 62-летний Вадефуль и раньше высказывал позиции, симпатичные редакции Postimees. В опубликованном в 2023 году в интервью газете Tagesspiegel Вадефуль поддержал идею, что Украина может использовать оружие, полученное от западных стран, в том числе от Германии, и на территории России. Кроме того, он выступал за поставки немецкого оружия Израилю во время военных действий в Газе.

В субботу вечером в газете Neue Osnabrücker Zeitung вышло интервью с Вадефулем, в котором он, среди прочего, заявил, что Германия до сих пор уделяла слишком мало внимания региону Балтийского моря и в новой должности он намерен посвящать этому направлению больше времени, чем обычно.

Вадефуль также отметил, что ситуация в регионе Балтийского моря остается нестабильной. Он перечислил ряд инцидентов, таких как повреждение подводных кабелей между странами Балтии и Северной Европы, демонтаж пограничных буйков между Эстонией и Россией на реке Нарва, нарушение воздушного пространства стран ЕС и НАТО, а также поведение ВМФ России. По его словам, мы живем в зоне риска.

Таким образом, Вадефуль упомянул инциденты, которые напрямую касаются Эстонии, и сделал из них абсолютно верные выводы. Postimees также поддерживает его позицию, что вопросам безопасности в регионе Балтийского моря необходимо уделять еще больше внимания. Страны, расположенные на побережье Балтийского моря - страны Северной Европы и Балтии, Польша и Германия должны сформировать еще более тесный союз для противостояния угрозам, исходящим с востока. Разногласия и недоверие бывают даже среди союзников, например, между Польшей и Германией, однако все это необходимо преодолеть.

Теперь, когда Швеция и Финляндия также стали членами НАТО, безопасность Балтийского моря в случае традиционной угрозы значительно укрепилась по сравнению с прежним временем. Вдоль побережья Балтийского моря теперь расположено несколько государств, которые исходят из того, что при необходимости должны быть способны противостоять нашему восточному соседу и в одиночку.