Лучшая эстонская копьеметательница показала один из самых сильных результатов последних лет

Спортсменка, которой в сентябре исполнится двадцать четыре года, в последние годы сталкивалась с разными трудностями. Уже с юных лет проявив большой талант, она собрала в своей коллекции медали юношеских чемпионатов Европы в различных возрастных категориях. Последняя награда была завоевана два года назад в возрастной группе до двадцати трех лет.

В том же сезоне Туги впервые преодолела отметку в шестьдесят метров, установив личный рекорд на уровне 60,65. Однако следующий шаг пока так и не был сделан. В прошлом году лучшим результатом для нее стали лишь 59,64 метра — этот бросок она совершила только в самом конце сезона, в сентябре, в Тарту.

Сейчас, однако, появились обнадеживающие сигналы. Туги начала летний сезон уже в середине марта, метнув шестисотграммовый снаряд на 55,29. Учитывая столь раннюю дату, результат оказался весьма неплохим.

Теперь в Чехии лучшая метательница копья Эстонии доказала, что этого лета стоит ждать с нетерпением. Победный результат - 58,96 - пока еще далек от ее личного рекорда, однако такое расстояние она в последний раз показала в Тарту, а до этого - только в июле 2023 года.

Дополнительный позитив дает и тот факт, что подопечная Магнуса Кирта сегодня показала стабильную и сильную серию бросков. Помимо своего лучшего результата, она также метнула копье на 56,89; 58,78; 58,14; 54,73 и 57,97 метра.