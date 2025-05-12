Катрина Лехис завоевала бронзу на этапе Гран-при по фехтованию

Фехтовальщица, занимающая 18-е место в мировом рейтинге и 13-ю позицию на турнире, сначала обыграла Алексанн Верре (Канада, 269) - 15:9, затем была сильнее Алиции Класик (Польша, 35) - 15:7, а в 1/8 финала победила Роберту Марцани (Италия, 85) - 15:8.

В четвертьфинале соперницей Лехис стала француженка Лорен Ремби (25-я ракетка турнира). Поединок проходил в упорной борьбе, а концовка и вовсе получилась напряженной, но именно Лехис добилась победы - 14:12 и вышла в полуфинал.

В полуфинале Лехис встречалась с 21-летней американкой Хэдли Хусисиан, занимающей 9-е место в мировом рейтинге. Хусисиан уверенно провела бой: уйдя на второй перерыв при счете 3:2 в свою пользу, ко второму окончанию периода она вела уже 10:3, а итоговый счет составил 15:5.

Для чемпионки Эстонии Лехис заключительный в сезоне этап Гран-при в Боготе завершился третьим местом - это уже третий подиум для спортсменки в этом сезоне. Ранее она заняла второе место на этапе Кубка мира в Ванкувере и третье - на этапе в Марракеше, а также дважды доходила до четвертьфиналов Кубка мира.

В Боготе выступала и Нелли Дифферт, но остановилась на втором круге.