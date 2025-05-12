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Хотят протолкнуть втихую! Как в Эстонии пытаются принять закон, который скрывают от народа

Перевод: Сергей Светлов
Министр энергетики и окружающей среды Андрес Сутть.
Министр энергетики и окружающей среды Андрес Сутть. Фото: Madis Veltman

Планируемый Закон о климате в Эстонии вновь вызывает серьезное недовольство у предпринимателей. Желание Министерства климата сохранить новые законодательные идеи в тайне порождает опасения, что чиновники и политики попытаются быстро и не афишируя протолкнуть закон в такой форме, которая в конечном итоге никого не устроит.

Прошлой осенью Министерство климата разработало так называемый Закон о климатически устойчивой экономике. Этот документ был подвергнут резкой критике: от предпринимателей до госсекретаря. После перестановок в правительстве весной, когда вместо Йоко Алендер министром климата, а точнее министром энергетики и окружающей среды, стал Андрес Сутть (Партия реформ), он одним из первых дел в марте заявил, что закон в его первоначальной форме принят не будет.

По его плану, вопросы, которые должны были регулироваться этим законом, должны были быть распределены между различными законодательными актами. Но уже в апреле министр изменил свою позицию, заявив, что Закон о климате все-таки будет, и он должен быть готов к лету.

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