Хотят протолкнуть втихую! Как в Эстонии пытаются принять закон, который скрывают от народа

Прошлой осенью Министерство климата разработало так называемый Закон о климатически устойчивой экономике. Этот документ был подвергнут резкой критике: от предпринимателей до госсекретаря. После перестановок в правительстве весной, когда вместо Йоко Алендер министром климата, а точнее министром энергетики и окружающей среды, стал Андрес Сутть (Партия реформ), он одним из первых дел в марте заявил, что закон в его первоначальной форме принят не будет.