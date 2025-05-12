В поддержку перехода обучения на эстонский язык школы получат более 700 тысяч евро

Размер поддержки составляет сто евро на одного ученика, и она предназначена для приобретения учебных материалов на следующий учебный год для учеников 2-го и 5-го классов.

Министр образования и науки Кристина Каллас отметила, что реформа по переходу обучения на эстонский язык проходит целенаправленно, и министерство последовательно движется к единой эстоноязычной школе.

«Все чаще предметы преподаются одновременно с языком, и язык осваивается в процессе изучения других дисциплин. Мы поддерживаем школы в приобретении дополнительных учебных материалов, поскольку современные и разнообразные учебные ресурсы являются важной поддержкой как для учителей, так и для учеников в интегрированном предметному содержанию», - отметила Каллас.

Поддержка предназначена для так называемых школ переходного типа, в частности для 2-х и 5-х классов, где обучаются дети, чей родной язык отличается от эстонского. Заявки на получение поддержки на 2025/2026 учебный год принимались на основании количества учеников, которые в настоящее время учатся в 1-х и 4-х классах. При оценке также учитывались дети с отметкой «новый иммигрант» и учащиеся с особыми образовательными потребностями. Подать заявку на поддержку могли и частные школы, перешедшие на обучение на эстонском языке во 2-х и 5-х классах.

Прием заявок от муниципальных и частных школ, а также от государственных учебных заведений был открыт с 31 марта по 20 апреля.

Аналогичную поддержку на приобретение учебных материалов можно будет получить и в 2026 году - для учеников 3-х и 6-х классов.