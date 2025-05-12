Как изменил школы переход на эстонский, риск «потемкинских деревень» и должен ли ученик напрягаться

Обсудим в студии, как переход на эстоноязычное образование влияет на ситуацию в школах, идем ли мы реально к модели единой школы (все больше русскоязычных родителей отдают детей сразу в эстонскую школу), и что делать, если возникают «потемкинские деревни»?

Как преподавать историю и обществоведение в век искусственного интеллекта и информационной раздробленности: усугубляется ли тренд, когда каждый смотрит и читает то, что лишь подтверждает его мнение и не желает критически анализировать или дискутировать? Как это влияет на демократию?

Мобильные телефоны на уроке, повальное использование ИИ для выполнения заданий, смягчение строгости в вопросах академической требовательности: становится ли школа тем местом, где напрягаться совсем необязательно, где просто должно быть приятно и немного интересно? К чему это приведет?