Как изменил школы переход на эстонский, риск «потемкинских деревень» и должен ли ученик напрягаться

К концу подходит первый год перехода на эстоноязычное образование. Помимо этого, школьное образование было в центре внимания из-за применения учениками искусственного интеллекта и проблемы мобильных телефонов в классе. Сегодня в 14:00 обсудим эти и другие вопросы в передаче «На кухне» с именитым учителем Дмитрием Рыбаковым и советником министра образования Даниэлем Кыйвом.
Обсудим в студии, как переход на эстоноязычное образование влияет на ситуацию в школах, идем ли мы реально к модели единой школы (все больше русскоязычных родителей отдают детей сразу в эстонскую школу), и что делать, если возникают «потемкинские деревни»?
Как преподавать историю и обществоведение в век искусственного интеллекта и информационной раздробленности: усугубляется ли тренд, когда каждый смотрит и читает то, что лишь подтверждает его мнение и не желает критически анализировать или дискутировать? Как это влияет на демократию?
Мобильные телефоны на уроке, повальное использование ИИ для выполнения заданий, смягчение строгости в вопросах академической требовательности: становится ли школа тем местом, где напрягаться совсем необязательно, где просто должно быть приятно и немного интересно? К чему это приведет?
Ведущий - Сергей Метлев.