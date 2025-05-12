Учитель и советник министра: почему школа зазубривания бесполезных фактов должна умереть и как идет переход на эстонский

С ним надо работать как с партнером. Скажем честно, что у нас впереди еще работа по пониманию его как партнера. Но реакция тех учителей, которые в своем замке из слоновой кости сидят и говорят, что мы постараемся защититься от влияния этого волшебного инструмента, она, мягко говоря, нерелевантна.

- Почему еще я этот вопрос задал: ведь школа, как и университет, это место, где нужно напрягать мозги, испытывать дискомфорт от того, что ты чего-то не понимаешь, это место, где люди устают. А СhatGPT как будто бы это все снимает. Это как готовый фаст-фуд. Даниэль, ты ведь тоже им пользовался, когда учился?

Кыйв: - Да, конечно. Но мы же знаем, что СhatGPT теперь везде, его все используют. И что мы будем делать?

- Например, создадим в классе изолированную среду, где его нет?

Кыйв: - Ну и тогда школьник пойдет домой, и там все равно его будет использовать. И все равно ничего не выучит. Или после окончания школы окажется в обществе, в котором искусственный интеллект будет уже повсеместно. И что он тогда будет делать в этом обществе, если он ничего об этом не знает?