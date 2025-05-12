Даже очень плохой памятник - это попытка осмысления, говорит Светлана Еремеева. «Поэтому интересно, к чему эти памятники пристегиваются - в каких-то городах есть памятник Великой Отечественной, в каких-то - это памятник погибшим в локальных войнах, а иногда они стоят вместе. Возможно, это может быть такая новая российская практика - собирать вместе убитых в разных местах солдат», - отмечает исследовательница.

У установленных в России за это время памятников «СВО» не было общей мемориальный программы, общего финансирования, и нет понимания, как они должны выглядеть и где находиться, заключает Светлана Еремеева. «Из этого всего мы видим процесс поиска - а как это понять? Присоседить ли это к героям Великой отечественной войны? Но же это не война, а специальная военная операция, или же локальный конфликт? Везде прослеживается один постоянный вопрос - как нам о них думать?» - подытоживает она.

В общей сложности, по сообщениям СМИ, в 2025 году в России могут появиться еще около 50 памятников «СВО». Пока власти не снижали темпов по их установкам. За первые неполные пять месяцев 2025 года в России были установлены 66 памятников — это рекордное число за все предыдущие годы. Причем только с 1 по 9 мая 2025 года - в преддверии 80-летней годовщины окончания Великой Отечественной войны - было установлено 42 памятника - больше, чем за полный май предыдущих лет.