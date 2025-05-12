Информационная война стратегического уровня, начавшаяся неделю назад с целью остановить агрессию России, продолжилась вчера. Президент Украины, комментируя предложение о прямых переговорах с Россией, заявил, что лично ожидает президента России на встрече в Стамбуле 15 мая. Таким заявлением президент Украины сократил пространство для дальнейших манипуляций со стороны России, пишет эксперт по вопросам безопасности Райнер Сакс.
Реакция Украины на предложение России провести переговоры в Турции изначально не была полностью отрицательной, однако президент Украины заявил, что условием успешных переговоров должно стать прекращение огня на фронте. Комментарий президента Франции по тому же предложению был таков, что этого недостаточно. Переговоры могут состояться только в случае достижения перемирия. Президент США в своей первой реакции не был конкретен и выразил лишь надежду на достижение настоящего мира. Позднее Госдепартамент США уточнил, что от России ожидается не просто предложения, а конкретные действия по прекращению боевых действий.
Советник президента России по внешней политике Юрий Ушаков сообщил вчера, что переговоры в Стамбуле планируется продолжить с того места, на котором они были прерваны в 2022 году, и что необходимо учитывать реальное положение дел на фронте. Россия пытается представить в СМИ условия для переговоров как настолько трудные для Украины, что в лучшем случае Украина будет вынуждена отказаться от переговоров или прекратить их. Это дало бы России возможность избавиться от давления и попытаться вернуть контроль над ситуацией в ходе переговоров. В общем, эти информационные манипуляции России не имеют значительного влияния на реальные позиции сторон.
Президент Трамп не смог полностью согласовать свою позицию с коалицией доброй воли и заявил, что, хотя Россия не согласилась на перемирие, Украина должна принять участие в переговорах в Стамбуле 15 мая. Даже президент Турции, которого Россия пригласила посредничать в организации переговоров, заявил, что условием эффективных переговоров является введение перемирия на фронте.
В конце концов, президент Украины заявил, что лично ожидает президента России на встрече в Стамбуле 15 мая. Таким заявлением он уменьшил возможности для дальнейших манипуляций со стороны России. Реакции РФ на предложение Украины покажут, было ли предложение Путина о переговорах в Стамбуле серьезным. В такой ситуации России будет сложнее выдвигать условия и требования до начала переговоров.
Предложение о прекращении огня, вероятно, не будет поддержано Россией, и боевые действия продолжатся. Угроза ракетных ударов на предстоящей неделе и даже во время переговоров в Стамбуле остается высокой.
Сегодня ночью российская армия ударила по Украине иранскими дронами, однако информации о результатах пока не поступало. Россия использовала более ста дронов, но, похоже, серьезных разрушений не было.
Ситуация на фронте
На фронтах активность российской армии немного снизилась, но в целом ситуация не изменилась. Российская армия продолжает наступление в тех же местах и теми же методами, как и в прошлом году.
На Курском, Сумском и Белгородском направлениях активность российской армии вчера значительно снизилась. Украине удалось поразить еще один местный командный пункт российской армии в городе Рыльск. Ранее украинским войскам удавалось уничтожить несколько российских комплексов ПВО в этом регионе с помощью дронов и ракет. Возможно, успешное уничтожение этих командных пунктов вынудит российское командование пересмотреть управление войсками, что может нарушить наступательные операции армии.
На направлении Харькова продолжались позиционные бои.
На Купянском направлении активность российской армии низкая. На Лиманском направлении интенсивность атак восстановилась на обычный уровень после нескольких предыдущих недель. Немного более активными были действия российской армии на Сиверском направлении. На всем фронте существенных изменений нет.
Удары российской армии в районе Часова Яра и Торецка потеряли свою интенсивность. В Торецке украинские войска немного улучшили свои позиции, но это не привело к значительным изменениям в ситуации. Большая часть города Торецк остается в серой зоне, где то одна, то другая сторона улучшает свои позиции.
На Покровском направлении число атак российской армии остается высоким. Российским войскам удалось немного улучшить свои позиции в одном из районов. На юго-западе от Донецка активность российской армии вчера снизилась.
На южном фронте российские атаки были более интенсивными в районе Орехова. В других районах южного фронта крупных боев не было.