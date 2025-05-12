РАЙНЕР САКС Зеленский своим заявлением заставил Россию понести ответственность за свои слова

Реакция Украины на предложение России провести переговоры в Турции изначально не была полностью отрицательной, однако президент Украины заявил, что условием успешных переговоров должно стать прекращение огня на фронте. Комментарий президента Франции по тому же предложению был таков, что этого недостаточно. Переговоры могут состояться только в случае достижения перемирия. Президент США в своей первой реакции не был конкретен и выразил лишь надежду на достижение настоящего мира. Позднее Госдепартамент США уточнил, что от России ожидается не просто предложения, а конкретные действия по прекращению боевых действий.

Советник президента России по внешней политике Юрий Ушаков сообщил вчера, что переговоры в Стамбуле планируется продолжить с того места, на котором они были прерваны в 2022 году, и что необходимо учитывать реальное положение дел на фронте. Россия пытается представить в СМИ условия для переговоров как настолько трудные для Украины, что в лучшем случае Украина будет вынуждена отказаться от переговоров или прекратить их. Это дало бы России возможность избавиться от давления и попытаться вернуть контроль над ситуацией в ходе переговоров. В общем, эти информационные манипуляции России не имеют значительного влияния на реальные позиции сторон.