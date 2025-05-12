Рабочая партия Курдистана заявила о самороспуске и прекращении вооруженной борьбы. Что это значит для Турции?

Большинство курдов оказались на территории Турецкой республики, но не смогли получить в ней политических и культурных прав. Их идентичность отрицалась - курдов называли «горными турками», - а использование курдского языка было запрещено до 1991 года. Сейчас число турецких курдов оценивается в 14 млн человек - больше 15% населения Турции.

Рабочая партия Курдистана (РПК) была создана в 1970-х Абдуллой Оджаланом и его соратниками на основе идей курдского национализма и марксизма-ленинизма. Она поставила своей целью создание независимого Курдистана и начала вооруженную борьбу против турецкого государства.

За прошедшие десятилетия в этой войне погибли больше 40 000 человек со всех сторон - мирные жители турецкого и курдского происхождения, бойцы РПК и турецкие солдаты. Еще около трех миллионов человек стали вынужденными переселенцами или беженцами. Действия РПК привели к тому, что она была признана террористической организацией в США, Британии, а также Евросоюзе и НАТО.

В 2005 году Реджеп Тайип Эрдоган, незадолго до этого избранный премьер-министром, выступил с программной речью о «курдском вопросе». Он признал исторические ошибки, после чего многие ограничения были сняты. В университетах были созданы кафедры курдского языка и запущены СМИ на курдском языке. В 2013 был снят запрет на использование курдского алфавита.