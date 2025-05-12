Неделя бега в спортивной столице: в Таллинне пройдет 32 бесплатные тренировки

Беговые тренировки в восьми районах Таллинна будут проводить опытные тренеры, которые помогут как начинающим, так и более продвинутым участникам. Кроме интересных тренировок, в конце беговой недели все участники получат четырехмесячную тренировочную программу, составленную марафонцем Романом Фости, принимавшим участие в двух Олимпийских играх – в Рио и Токио. По словам Фости, эта программа поможет подготовиться к Таллиннскому марафону, который пройдет осенью.

Помимо Романа Фости, тренировки в рамках беговой недели будут проводить Лийна Чернов, Микк Пахапилль, Лийна Луйк, Тоомас Тарм, Урмас Рандма, Эвелин Талтс, Каупо Тийсляр, Юлари Кайс, Ахто Таттер, Райло Паун, Мариус Унт, Майле Мангуссон, Хулиан Гонсалес и Рутти Ояссоо.

Чтобы сделать беговые тренировки еще веселее, в некоторых занятиях примут участие известные общественные деятели Эстонии. В частности, на беговой неделе к участникам присоединятся двукратная олимпийская медалистка Кристина Шмигун-Вяхи, а также послы спортивной столицы: актер Микк Юрьенс и певица Ингер.

Тренировки в рамках беговой недели бесплатные, однако требуется предварительная регистрация в интернет-магазине города Таллинна. https://spordipealinn.epood.tallinn.ee/ Более подробную информацию о местах и времени проведения занятий можно найти на сайте спортивной столицы sport.tallinn.ee.

В рамках недели бега спортивной столицы состоится и открытие маршрута мобильного ориентирования (MOBO) в Старом городе, приуроченное ко Дню Таллинна 15 мая.

По словам вице-мэра Таллинна Каарела Оя, новый маршрут MOBO в самом сердце столицы предоставит отличную возможность взглянуть на Старый город под новым углом. «Маршрут MOBO наверняка станет популярен у туристов, но мы особенно ждем на нем и жителей Таллинна. К тому же, маршрут мобильного ориентирования в Старом городе будет не единственным! Осенью мы откроем такие же маршруты еще в двадцати таллиннских парках», – отметил Оя.