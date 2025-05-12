ЧМ по хоккею Смотрите яркие моменты матча Финляндия - Франция

В первом периоде инициативой явно владели финны. Они полностью контролировали ход игры и нанесли 19 бросков по воротам против всего одного у соперника. Такой перевес объясняется, в том числе, двумя двухминутными штрафами у французов. Однако фавориты так и не смогли забить гол.

В начале второго периода финны сами загнали себя в трудное положение. Точнее, Юусо Пярссинен заработал штраф: 2+2 минуты. Французы воспользовались возможностью: четвертый бросок по воротам оформил в гол Кевин Бозон!

Хотя вскоре после этого на площадке вновь стало поровну игроков, Финляндия уже не контролировала ход событий так уверенно, как раньше. Игра стала значительно более открытой.

Снять напряжение северным соседям удалось лишь за две с половиной минуты до окончания периода. Счет сравнял точный бросок Теуво Терявяйнена. Для того чтобы забить, финнам потребовалось 33 броска по воротам.

Но у матча был еще не один поворот! За десять минут до конца встречи Микаэль Сеппяля получил двухминутный штраф, и французы снова быстро воспользовались своим шансом. На этот раз отличился старший из братьев Бозон - Тим.

У финнов оставалось девять минут на ответ. Они пошли на риск заранее, заменив вратаря на дополнительного полевого игрока примерно за три минуты до финальной сирены. Казалось, что ставка не оправдалась: вскоре Жордан Перре отправил шайбу в пустые ворота - 3:1!

Однако Финляндия не сдалась. Ээли Толванен за одну минуту забросил две шайбы, и впереди команд ждал овертайм.

Сенсации не произошло. Не прошло и полутора минут дополнительного времени, как точный бросок Пярссинена принес финнам победу.