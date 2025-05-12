«Отечество» против новых правил на рынке электроэнергии: спор дошел до президента

«Сегодняшние партии власти, я причисляю к ним и социал-демократов, уже больше двух лет сеют хаос в энергетической политике Эстонии. В результате этого мы не сделали ни одного шага вперед для того, чтобы обеспечить потребителям более дешевое или хотя бы предсказуемое по цене электричество. Напротив, правительство лишь поднимает цены, что видно на примере изменения закона о рынке электроэнергии, сделанного так, что невозможно оценить реальные расходы», – сказал заместитель председателя парламентской фракции партии «Отечество» Прийт Сибуль.

Сначала расходы на закупку балансирующих мощностей прогнозировались на уровне 60 миллионов евро в год, однако только в марте на это потратили 11 миллионов, что значительно больше изначальной оценки.

«Но это лишь пример плохой политики. Несоответствие Конституции заключается в другом – речь о том, кто платит за балансирующую мощность и в какой пропорции. Такая плата необходима, когда в сеть поступает много возобновляемой энергии, а Латвия и Литва уже решили, что производители электроэнергии с непостоянной генерацией должны взять на себя большую часть этой платы. Правящая коалиция же решила, что в Эстонии парламент не должен принимать такое решение, а определение размера платы передается Elering – которая уже заявила, что не поддерживает решение соседей», – пояснил Сибуль.