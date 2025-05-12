Эксперт: предложение Путина о прямых переговорах с Украиной – это лишь попытка выиграть время

Сделанное прошлой ночью заявление президента РФ Владимира Путина о прямых мирных переговорах с Украиной может быть связано с опасениями, что президент США Дональд Трамп займет более жесткую позицию по отношению к России. Так считает исследователь Института международных отношений UPI Йоэл Линнайнмяки.
Он полагает, что слова Путина являются реакцией на вчерашнее совместное требование европейских лидеров и президента Украины Владимира Зеленского о 30-дневном прекращении огня, которое также поддержали Соединенные Штаты. Режим перемирия должен начаться в понедельник, 12 мая.
Владимир Путин провел прошлой ночью пресс-конференцию, на которой отверг идею безоговорочного прекращения огня. Вместо этого он предложил провести прямые переговоры с Украиной в четверг, 15 мая, в Стамбуле.
Россия пытается выиграть время
По мнению Линнайнмяки, Россия пытается выиграть время.
Цель Путина - маневрировать в ситуации так, чтобы Трамп не полностью перешел на сторону Европы и не занял более жесткую позицию в отношении санкций.
«Россия довольно умело использует собственные инициативы не только для того, чтобы тянуть время, но и чтобы избегать неприятных для себя западных инициатив, то есть она играет на контратаках против Запада», - отмечает он.
По его словам, Трамп начал говорить о России в более жестком тоне и в некотором смысле поддержал не только предложение о прекращении огня, но и идею ужесточения санкций против России, если мирный процесс не будет продвигаться.
«Впервые за второй срок Трампа послание Запада было исключительно единым. Ранее США проводили свою собственную линию, но сейчас, по крайней мере временно, достигнуто единство, что серьезно обеспокоило Россию», - добавляет Линнайнмяки.
Требования сейчас противоречивы: Запад настаивает на прекращении огня, а затем на начале мирных переговоров, в то время как Путин отвергает прекращение огня, предлагая двусторонние переговоры.
«На мой взгляд, это звучит так, будто европейские страны и Украина не верят, что Россия действительно привержена мирному процессу, по крайней мере в данный момент», - продолжает он.
По мнению исследователя, Россия стремится запутать ситуацию своим предложением и пытается заставить Трампа задуматься о том, можно ли все же усадить Россию за стол переговоров без более жестких мер.
Цели России не изменились
Линнайнмяки отмечает, что предложение Путина возобновить мирные переговоры 2022 года, в которых условия России были чрезвычайно жесткими, свидетельствует о том, что цели РФ не изменились.
Если удастся начать новые мирные переговоры, их основные цели, по мнению эксперта, будут очень похожими.
«Россия стремится, как и всегда, предотвратить членство Украины в НАТО, добиться признания захваченных территорий и сделать Украину максимально зависимой от России в вопросах безопасности и обороны в будущем», - объясняет Линнайнмяки.
Вскоре после предложения Путина о переговорах Россия нанесла ночной авиаудар по Киеву.