Эксперт: предложение Путина о прямых переговорах с Украиной – это лишь попытка выиграть время

Он полагает, что слова Путина являются реакцией на вчерашнее совместное требование европейских лидеров и президента Украины Владимира Зеленского о 30-дневном прекращении огня, которое также поддержали Соединенные Штаты. Режим перемирия должен начаться в понедельник, 12 мая.

Владимир Путин провел прошлой ночью пресс-конференцию, на которой отверг идею безоговорочного прекращения огня. Вместо этого он предложил провести прямые переговоры с Украиной в четверг, 15 мая, в Стамбуле.

Россия пытается выиграть время

По мнению Линнайнмяки, Россия пытается выиграть время.

Цель Путина - маневрировать в ситуации так, чтобы Трамп не полностью перешел на сторону Европы и не занял более жесткую позицию в отношении санкций.

«Россия довольно умело использует собственные инициативы не только для того, чтобы тянуть время, но и чтобы избегать неприятных для себя западных инициатив, то есть она играет на контратаках против Запада», - отмечает он.

По его словам, Трамп начал говорить о России в более жестком тоне и в некотором смысле поддержал не только предложение о прекращении огня, но и идею ужесточения санкций против России, если мирный процесс не будет продвигаться.

«Впервые за второй срок Трампа послание Запада было исключительно единым. Ранее США проводили свою собственную линию, но сейчас, по крайней мере временно, достигнуто единство, что серьезно обеспокоило Россию», - добавляет Линнайнмяки.