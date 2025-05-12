В День защиты детей в парке Тондираба пройдут мероприятие для всей семьи и народный забег

IX Народный забег Ласнамяэ и празднование Дня защиты детей состоятся в воскресенье, 1 июня в парке Тондираба (ул. Варраку, 16).

С 11:00 до 14:30 для детей будут работать бесплатные батуты. Начиная с 12:00 маленьких посетителей мероприятия будут развлекать аниматоры, все желающие также смогут прокатиться на пони или лошади. В 12:00 на площадке с тартановым покрытием рядом с роликовым парком начнется мыльное шоу, которое продлится около часа.

Роликовый парк Тондираба будет открыт для всех желающих, 1 июня с 14:00 до 17:00 вход и аренда коньков будут бесплатными. Представители школы по интересам Тондираба расскажут о досуговой деятельности и возможностях участия в занятиях по интересах.

Участники IX Народного забега смогут получить стартовый номер начиная с 12:00. В 13:00 будет дан старт для людей в инвалидных креслах на специально обозначенной безопасной 300-метровой дистанции. Детский забег дистанцией 300 метров для участников в возрасте до 12 лет стартует в 13:20. Разминка под руководством тренеров Gym! начнется в 13:45. Старт на основной дистанции протяженностью 5,4 км будет дан в 14:00. Трасса проходит в парке Тондираба, всего нужно будет преодолеть три круга длиной в 1,8 км. Участие в основном забеге смогут принять все любители бега 13 лет и старше. Завершающая день церемония награждения начнется в 14:45.

Зарегистрироваться для участия в IX Народном забеге Ласнамяэ можно ПО ССЫЛКЕ, здесь же опубликовано руководство мероприятия. Участие в забеге и мероприятия Дня защиты детей бесплатны для всех участников.