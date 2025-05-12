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В Пайде будет построена база скорой помощи

Фото статьи
Фото: Sihtasutus Tartu Kiirabi

Новый пункт скорой помощи, который будет построен в Пайде, начнет проектировать архитектурно-инженерное бюро Kompro из Курессааре, сообщает газета Järva Teataja.

Проект новой базы скорой помощи будет разработан на основе архитектурного эскиза, созданного в 2024 году. Завершить проект планируется к апрелю следующего года.

Конкурс на выбор проектировщика был объявлен фондом Тартуской скорой помощи в феврале. Новую базу построят на перекрестке улиц Лай и Кивимурру в Пайде.

Статью, опубликованную в Järva Teataja, можно найти ЗДЕСЬ.

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