ОТ ПОЛИТОЛОГА Быстро, удобно, ложно? Чем грозит доверие к чат-ботам как к источнику информации

Пока мировой рынок чат-ботов стабильно растет (по прогнозам, в 2027 году он превысит 454 млн долларов), маркетологи всего мира лихорадочно ищут ответ на вопрос How to get your brand mentioned in ChatGPT answers?, а у медиа, похоже, появился еще один вызов. А точнее, несколько.