ОТ ПОЛИТОЛОГА Быстро, удобно, ложно? Чем грозит доверие к чат-ботам как к источнику информации

Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.

Чат-боты на основе искусственного интеллекта (ИИ) не только упрощают нашу повседневную работу, но и постепенно меняют саму суть того, как мы ищем и воспринимаем информацию. А вместе с этим - и формируют новые, порой совсем неочевидные риски. Во-первых, потому что чат-боты ошибаются. Во-вторых - потому что их намеренно заставляют ошибаться. И особенно активны в этом те, кто больше всех заинтересован в контроле над интерпретацией фактов. Например, Россия.

Согласно данным Deloitte Ukraine, 36% украинцев активно используют чат-боты в быту. И я - среди них. Помощь с кодом языка программирования Python, задачи перевода, идеи для заголовков текстов или рабочих проектов - вот неполный список того, с чем я почти каждый день обращаюсь к решениям на основе ИИ.

Вместе с влиянием на рабочий процесс, изменяется и наш подход к поиску информации. И сегодня, после трех лет активного развития языковых моделей, мы все чаще отказываемся «гуглить» и вместо самостоятельного поиска ответа среди множества ссылок и сайтов из выдачи поисковой системы, переходим к более удобному формату - получая готовый адаптированный под нас ответ. А при желании - еще и с индивидуальной подачей: от делового до саркастичного тона.