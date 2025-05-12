ЧМ по хоккею Американских хоккеистов освистали из-за Дональда Трампа: это очень неуважительно

Когда команда США в пятницу приехала на ледовую арену в Хернинге (Дания), публика встретила ее громким свистом. Свист продолжался и во время объявления игроков, и после матча, в котором американцы обыграли Данию со счетом 5:0.

Причиной недовольства стал президент Дональд Трамп, который ранее заявлял, что находящуюся под управлением Дании Гренландию следует присоединить к США. Кроме того, глава государства неоднократно называл Данию плохим союзником.

«Я это заметил. Мне это совсем не нравится. Думаю, это очень неуважительно», - сказал после матча нападающий сборной США Каттер Готье в интервью Expressen.

Его товарищ по команде Тейдж Томпсон придерживается такого же мнения. «Вот так оно и есть. Мы не можем это контролировать, должны использовать это как дополнительную мотивацию. Здесь мы явно враг номер один. Нам это нравится», - добавил он.

Это не первый случай, когда высказывания и действия Трампа вызывают свист в адрес сборной США по хоккею. Во время турнира четырех наций в этом году этот вопрос стал одной из главных тем для обсуждения, когда национальную команду США освистали канадские болельщики. Причиной стал указ президента Трампа о введении тарифов против Канады и его заявление о том, что Канаду следует сделать пятьдесят первым штатом США.