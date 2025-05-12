Масштабная забастовка угрожает сорвать учебу в финских университетах

В совместном заявлении профсоюзы JHL, JUKO и Pro отметили, что если ко вторнику, 27 мая, не будет достигнуто соглашения по зарплатам и условиям труда сотрудников вузов, то в учебных заведениях будет проведена 24-часовая забастовка.

В документе указывается, что забастовка может затронуть примерно 13 тысяч сотрудников университетов Хельсинки и Турку.

Предупреждение, вынесенное в понедельник, последовало за забастовкой сотрудников университета Турку на прошлой неделе, которая привела к отмене лекций и переносу экзаменов.

Переговоры по новому коллективному договору между тремя профсоюзами и представителем работодателя Sivista продолжаются более трех месяцев.

Основными спорными моментами являются размер повышения заработной платы и предложение ограничить количество часов преподавания.

По информации Yle, профсоюзы хотят сохранить действующее ограничение, чтобы защитить преподавателей и научных сотрудников от чрезмерной нагрузки, тогда как работодатели настаивают на новой системе, которая, по их утверждению, не увеличит рабочее время.