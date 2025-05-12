Масштабная забастовка угрожает сорвать учебу в финских университетах

Три финских профсоюза, представляющие работников университетов, из-за тупика в коллективных переговорах официально предупредили о забастовке, которая может затронуть университеты Хельсинки и Турку, сообщает Yle.
В совместном заявлении профсоюзы JHL, JUKO и Pro отметили, что если ко вторнику, 27 мая, не будет достигнуто соглашения по зарплатам и условиям труда сотрудников вузов, то в учебных заведениях будет проведена 24-часовая забастовка.
В документе указывается, что забастовка может затронуть примерно 13 тысяч сотрудников университетов Хельсинки и Турку.
Предупреждение, вынесенное в понедельник, последовало за забастовкой сотрудников университета Турку на прошлой неделе, которая привела к отмене лекций и переносу экзаменов.
Переговоры по новому коллективному договору между тремя профсоюзами и представителем работодателя Sivista продолжаются более трех месяцев.
Основными спорными моментами являются размер повышения заработной платы и предложение ограничить количество часов преподавания.
По информации Yle, профсоюзы хотят сохранить действующее ограничение, чтобы защитить преподавателей и научных сотрудников от чрезмерной нагрузки, тогда как работодатели настаивают на новой системе, которая, по их утверждению, не увеличит рабочее время.
Коллективный договор охватывает около 35 тысяч сотрудников всех тринадцати университетов Финляндии.