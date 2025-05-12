ДИАНА ХАРЛАМОВА Почему 9 мая в Нарве - это День сурка?

Дело не только в географии, хотя река Нарва тут играет роль не последнюю. Она не просто разделяет два берега: она как метафора того, что происходит в головах. На одном берегу - европейские ценности, интеграция, молодёжь и отчаянные попытки выучить эстонский, английский, прожить свою лучшую жизнь. На другом - ностальгия по «сильной руке», телевизионные мифы о «(только) наши деды воевали» и обида на весь мир, который якобы не ценит их подвиг. И вот эти два мира сталкиваются именно 9 мая.

Почему так происходит? Потому что Нарва - это не просто город, это зеркало, в котором отражаются все трещины эстонского общества. Русскоязычные здесь - не монолит, но многие до сих пор чувствуют себя чужими в своей стране. Не потому, что их кто-то открыто дискриминирует, а потому, что интеграция - это не только язык и гражданство. Это чувство, что ты дома.

А дома, знаете, хочется, чтобы твою историю уважали, твои праздники понимали, а твои страхи не высмеивали. Но вместо диалога мы получаем два лагеря: одни кричат про «фашизм» и «русофобию», другие - про «пятую колонну» и «путинских агентов». И оба лагеря предпочитают орать, а не слушать. Особенно в социальных сетях, оттого 9 мая ни в какие Фейсбуки, от греха подальше, обычному человеку лучше не заходить.