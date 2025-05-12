Пн, 12.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Председатель Военного комитета НАТО: США пока не готовятся сокращать свое военное присутствие в Европе

Адмирал Джузеппе Каво Драгоне и президент Украины Владимир Зеленский.
Адмирал Джузеппе Каво Драгоне и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Handout

США пока не планируют сокращать свое военное присутствие в Европе с целью переброски части контингента в Азию, заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне, слова которого цитирует Defense News.

«Пока нет никаких признаков того, что Соединенные Штаты собираются выводить войска, задействованные в оборонных планах альянса, для переброски их в Индо-Тихоокеанский регион», - заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне перед визитом в США, где он встретился с представителями Пентагона, включая заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов США адмирала Кристофера Грейди.

По его словам, он не слышал, чтобы Пентагон уже предпринимал конкретные шаги в этом направлении. Тем не менее Драгоне подчеркнул, что европейские союзники способны частично компенсировать возможное сокращение американского контингента - в том числе за счет средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, стратегических авиаперевозок и использования беспилотников.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх