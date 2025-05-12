Председатель Военного комитета НАТО: США пока не готовятся сокращать свое военное присутствие в Европе

США пока не планируют сокращать свое военное присутствие в Европе с целью переброски части контингента в Азию, заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне, слова которого цитирует Defense News.
«Пока нет никаких признаков того, что Соединенные Штаты собираются выводить войска, задействованные в оборонных планах альянса, для переброски их в Индо-Тихоокеанский регион», - заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне перед визитом в США, где он встретился с представителями Пентагона, включая заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов США адмирала Кристофера Грейди.