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ГАЛЕРЕЯ Вируский уездный суд оправдал двух предпринимателей и адвоката, обвинявшихся в мошенничестве (1)

Перевод: Павел Соболев

Судья Яаника Кыргмаа зачитала в понедельник в Раквереском доме правосудия Вируского уездного суда оправдательный приговор по делу известного раквереского адвоката Кюллике Намм (по обвинению в использовании поддельного документа и мошенничестве), предприниматель Тоомас Тамм (по обвинению в даче ложных показаний и мошенничестве) и предприниматель Калев Кангур (по обвинению в мошенничестве).

Это дело касалось давнего спора между предпринимателями, который начался в 2012 году, когда компания Tamme Auto OÜ, принадлежащая Тамму, выдала кредит компании Roodevälja Terminal OÜ.

Позднее компания Roodevälja Terminal, законным представителем которой был Михкель Мийлпалу, пыталась оспорить кредит в гражданском суде, но проиграла. Тем временем кредит сменил владельца, и решением гражданского суда Михкель Мийлпалу был присужден к выплате компании Калева Кангура MV Finantseeringud OÜ более 220 000 евро, включая проценты за просрочку платежа, и еще почти 635 000 евро, включая проценты и проценты за просрочку платежа, должна была выплатить компания Мийлпалу Roodevälja Terminal.

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