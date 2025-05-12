Судья Яаника Кыргмаа зачитала в понедельник в Раквереском доме правосудия Вируского уездного суда оправдательный приговор по делу известного раквереского адвоката Кюллике Намм (по обвинению в использовании поддельного документа и мошенничестве), предприниматель Тоомас Тамм (по обвинению в даче ложных показаний и мошенничестве) и предприниматель Калев Кангур (по обвинению в мошенничестве).
Это дело касалось давнего спора между предпринимателями, который начался в 2012 году, когда компания Tamme Auto OÜ, принадлежащая Тамму, выдала кредит компании Roodevälja Terminal OÜ.