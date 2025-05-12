Это дело касалось давнего спора между предпринимателями, который начался в 2012 году, когда компания Tamme Auto OÜ, принадлежащая Тамму, выдала кредит компании Roodevälja Terminal OÜ.

Позднее компания Roodevälja Terminal, законным представителем которой был Михкель Мийлпалу, пыталась оспорить кредит в гражданском суде, но проиграла. Тем временем кредит сменил владельца, и решением гражданского суда Михкель Мийлпалу был присужден к выплате компании Калева Кангура MV Finantseeringud OÜ более 220 000 евро, включая проценты за просрочку платежа, и еще почти 635 000 евро, включая проценты и проценты за просрочку платежа, должна была выплатить компания Мийлпалу Roodevälja Terminal.