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В Финляндии набирает обороты практика эксплуатации иностранных работников

Строители. Фото иллюстративное.
Строители. Фото иллюстративное. Фото: Pixabay

Региональное управление органов государственной власти Южной Финляндии (AVI) в ходе проведения более 1700 проверок компаний, использующих иностранную рабочую силу, выявило попытки замаскировать трудовые отношения под предпринимательскую деятельность, пишет Yle.

Ведомство установило, что в нескольких случаях работы выполнялись по договору подряда, однако на практике эта деятельность контролировалась как в случае найма. Трудовые отношения могли быть изменены на договор подряда даже без понимания со стороны работника.

По оценке AVI, это явление стало более распространенным, особенно в сфере строительства. Мониторинг показал, что иностранец имеет повышенный риск оказаться в подобной ситуации.

В AVI делают вывод, что фиктивное предпринимательство стало частью эксплуатации на рынке труда.

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