В Финляндии набирает обороты практика эксплуатации иностранных работников

Региональное управление органов государственной власти Южной Финляндии (AVI) в ходе проведения более 1700 проверок компаний, использующих иностранную рабочую силу, выявило попытки замаскировать трудовые отношения под предпринимательскую деятельность, пишет Yle.
Ведомство установило, что в нескольких случаях работы выполнялись по договору подряда, однако на практике эта деятельность контролировалась как в случае найма. Трудовые отношения могли быть изменены на договор подряда даже без понимания со стороны работника.
По оценке AVI, это явление стало более распространенным, особенно в сфере строительства. Мониторинг показал, что иностранец имеет повышенный риск оказаться в подобной ситуации.
В AVI делают вывод, что фиктивное предпринимательство стало частью эксплуатации на рынке труда.