Экономист США вносят сумятицу: почему эстонский экспорт оказался под ударом

Согласно последнему опросу руководителей промышленных предприятий Swedbank, более половины из них планируют выходить на новые рынки. При этом, как и раньше, самыми популярными направлениями экспорта остаются Германия, Финляндия и Швеция – ключевые целевые рынки для Эстонии.

Тем не менее, по прогнозу Мертсина, исключительная неопределенность и напряженность во внешней торговле, вызванные торговой политикой США, ухудшают прогнозы внешнего спроса в этом году. Даже если США откажутся от введения запланированных таможенных пошлин, из-за роста неопределенности экономике уже нанесен большой ущерб.

«Экономический рост еврозоны – куда направляется чуть больше половины эстонского экспорта товаров – останется в этом и следующем году слабым. С другой стороны, экспорт стран еврозоны в США составляет менее трех процентов от внутреннего валового продукта (ВВП), что делает ее менее уязвимой для американских пошлин. Однако есть ряд отраслей, которые могут особенно пострадать из-за высоких пошлин: автопром, металлургия, алюминиевая и фармацевтическая промышленности», – делится подробностями Тыну Мертсина.

По словам экономиста, потребление в еврозоне поддерживается снижением инфляции и процентных ставок и, соответственно, повышением покупательной способности домохозяйств.