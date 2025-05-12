Экономист США вносят сумятицу: почему эстонский экспорт оказался под ударом

По словам главного экономиста Swedbank Тыну Мертсина, в марте сильный рост объемов товарного экспорта продолжился, однако высокая неопределенность, вызванная нынешней торговой политикой США, ухудшает перспективы внешней торговли Эстонии в нынешнем году.
«В целом экспорт товаров эстонского происхождения вырос в годовом сравнении на 12 процентов, чему в наибольшей степени способствовал рост экспорта сборных деревянных построек, изделий из дерева, измерительных приборов, железа и стали, а также электротехнического оборудования. На эти пять товарных групп пришлось почти две трети мартовского прироста экспорта. Хотя рост экспорта изделий из дерева и сборных построек во многом объясняется сравнительной низкой базой прошлого года, объемы экспорта демонстрируют рост и по сравнению с предыдущим месяцем», – отмечает Тыну Мертсина в пресс-релизе.
«По странам наибольший рост экспорта зафиксирован в Германию, США, Польшу, Норвегию, Данию и Финляндию. Если рост экспорта в США был обусловлен в основном мобильными устройствами, то в Германию и Польшу экспорт расширился благодаря более широкому ассортименту товаров. В плане Германии особенно выросли поставки электротехнического оборудования, железа и стали, изделий из дерева и водных судов. Если говорить о Польше, то наибольший прирост показал экспорт какао- и молочной продукции, изделий из древесины, а также машин и оборудования», – дополняет картину экономист.
По словам Мертсина, в первые четыре месяца текущего года сохранялся рост уверенности промышленных предприятий на фоне роста экспортных заказов. Также сократился процент предприятий, для которых недостаточный спрос остается основной преградой для бизнеса.
«Если в конце 2023 года для 82 процентов промышленных предприятий именно недостаточный спрос был главным поводом для беспокойства, то теперь эта доля снизилась до 64 процентов. Это по-прежнему выше долгосрочного среднего показателя и выше, чем у наших ближайших соседей», – отмечает эксперт.
Согласно последнему опросу руководителей промышленных предприятий Swedbank, более половины из них планируют выходить на новые рынки. При этом, как и раньше, самыми популярными направлениями экспорта остаются Германия, Финляндия и Швеция – ключевые целевые рынки для Эстонии.
Тем не менее, по прогнозу Мертсина, исключительная неопределенность и напряженность во внешней торговле, вызванные торговой политикой США, ухудшают прогнозы внешнего спроса в этом году. Даже если США откажутся от введения запланированных таможенных пошлин, из-за роста неопределенности экономике уже нанесен большой ущерб.
«Экономический рост еврозоны – куда направляется чуть больше половины эстонского экспорта товаров – останется в этом и следующем году слабым. С другой стороны, экспорт стран еврозоны в США составляет менее трех процентов от внутреннего валового продукта (ВВП), что делает ее менее уязвимой для американских пошлин. Однако есть ряд отраслей, которые могут особенно пострадать из-за высоких пошлин: автопром, металлургия, алюминиевая и фармацевтическая промышленности», – делится подробностями Тыну Мертсина.
По словам экономиста, потребление в еврозоне поддерживается снижением инфляции и процентных ставок и, соответственно, повышением покупательной способности домохозяйств.
«Запланированы крупные расходы и инвестиции в безопасность и инфраструктуру, что поддержит экономический рост еврозоны и спрос, особенно в следующем году. Более высокие таможенные ставки в США в этом и следующем году сдержат экономический рост Финляндии и Швеции, однако результат все равно будет лучше, чем в прошлом году», – полагает Мертсина.
Экономист отмечает, что доля США в экспорте товаров эстонского происхождения в первом квартале этого года составила 5,5 процента, из которых 36 процентов пришлось на мобильные устройства, в основном на оборудование 5G.
Доля экспорта в США по отношению к ВВП Эстонии невелика – в прошлом году лишь полтора процента, а доля всей внутренней производственной цепочки, завязанной на рынок США, не дотягивает до четырех процентов добавленной стоимости, созданной в Эстонии.
«Хотя прямое влияние американских таможенных пошлин на эстонскую экономику невелико, дополнительное негативное воздействие проявится через снижение внешнего спроса. США пока временно освободили мобильные устройства от пошлин и до июля приостановили действие так называемых «ответных» тарифов, но мы предполагаем, что крайне нестабильная торговая политика США может привести к сокращению экспортных заказов. Экспорт товаров из Эстонии действительно будет расти и в этом, и в следующем году, однако торгово-политическая напряженность замедлит этот рост и нанесет экономике страны умеренный удар», – подытоживает главный экономист Swedbank.