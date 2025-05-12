«Готовы использовать все средства для защиты своего народа»: комиссия Рийгикогу поддержала выход Эстонии из Оттавской конвенции

По словам председателя комиссии по обороне Калева Стойческу, комиссия единогласно поддерживает выход из Оттавской конвенции. Он отметил, что в странах Балтии, Польше и Финляндии с осени обсуждается, следует ли наряду с другими мерами по укреплению обороноспособности рассмотреть возможность вновь использовать противопехотные мины и, соответственно, выйти из Оттавской конвенции. В настоящее время все пять стран начали необходимые правовые процедуры для выхода из конвенции.

«Тем самым мы, как страны, находящиеся на восточном фланге НАТО, посылаем четкий сигнал, что готовы и способны использовать все необходимые средства для защиты своей территории и народа», - сказал Стойческу. Он добавил, что до выхода из конвенции члены комиссии также встретятся с представителями ряда международных организаций.

Согласно инициированному правительством законопроекту, Эстония выйдет из конвенции, запрещающей использование, производство и передачу противопехотных мин, а также требующей их уничтожения. Конвенция вступила в силу в 1999 году, а Эстония присоединилась к ней в 2004 году.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что с момента ратификации Оттавской конвенции более 20 лет назад ситуация с безопасностью в Европе и в регионе Балтийского моря значительно ухудшилась, а военная угроза для стран-членов НАТО возросла.

В то же время Российская Федерация продолжает военную агрессию против Украины и грубо нарушает свои международные обязательства, в том числе нормы международного гуманитарного права. Россия не присоединилась к Оттавской конвенции и широко использует противопехотные мины в войне против Украины.

Согласно пояснительной записке, выход из конвенции даст Силам обороны Эстонии большую гибкость и свободу выбора вооружений и решений, которые можно использовать при необходимости. Выход из Оттавской конвенции вступает в силу через шесть месяцев после подачи соответствующего уведомления, при условии, что страна не участвует в вооруженном конфликте на момент истечения этого срока.