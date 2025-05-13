ФОТО Таллиннские исторические газгольдеры: зачем стоят и чему служат

Промышленные здания давно используются совсем не по тому назначению, по которому они были задуманы и построены. Водонапорные башни и элеваторы становятся жилыми домами, в заводских цехах появляются бутики и офисы. А вот газгольдеры пока остаются в тени. Кстати, на них часто вообще не обращают внимания, да и не знают, что это, собственно, такое.
Газгольдер - от английского gas holder - хранилище природного газа, откуда он отправляется к потребителям. Вот, например, старинные, огромные, в основном кирпичные сооружения необычной круглой формы, которыми славятся многие европейские города: Вена, Санкт-Петербург, Берлин, Стокгольм. Они всегда привлекают внимание. Так, в Стокгольме один из газгольдеров через пару лет превратится в оперный театр. Работы уже ведутся.