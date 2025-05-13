ФОТО Таллиннские исторические газгольдеры: зачем стоят и чему служат

Промышленные здания давно используются совсем не по тому назначению, по которому они были задуманы и построены. Водонапорные башни и элеваторы становятся жилыми домами, в заводских цехах появляются бутики и офисы. А вот газгольдеры пока остаются в тени. Кстати, на них часто вообще не обращают внимания, да и не знают, что это, собственно, такое.