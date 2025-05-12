Подозрение на похищение пациента Вильяндиской больницы потребовало экстренного реагирования полиции

В воскресенье из Тарту в Вильянди были в порядке срочного реагирования направлены сразу шесть полицейских, которым пришлось вмешаться в расследование двух дел. Оба случая начались с весьма тревожных сигналов, но в итоге выяснялось, что помощь полиции вообще не требовалась.
В воскресенье вечером в полицию поступило сообщение о том, что пациент Вильяндиской больницы вышел на улицу покурить и не вернулся. Согласно собранной информации, свидетели видели, как пациента усадили в какую-то машину, после чего машина уехала. Полиция немедленно начала поиски мужчины, в том числе были привлечены две тартуские полицейские группы быстрого реагирования по три человека.