Подозрение на похищение пациента Вильяндиской больницы потребовало экстренного реагирования полиции

В воскресенье вечером в полицию поступило сообщение о том, что пациент Вильяндиской больницы вышел на улицу покурить и не вернулся. Согласно собранной информации, свидетели видели, как пациента усадили в какую-то машину, после чего машина уехала. Полиция немедленно начала поиски мужчины, в том числе были привлечены две тартуские полицейские группы быстрого реагирования по три человека.

Мужчину искали возле больницы и в местах, куда, как предполагалось, он мог пойти, но его там не нашли. В понедельник утром мужчина сам вернулся в больницу, и все с ним было в порядке. Полиция связалась с ним, и, судя по собранной на данный момент информации, с ним не произошло ничего криминального, поэтому необходимости в возбуждении уголовного дела нет.