Eesti Post готова платить миллионы: кому доверят управление недвижимостью?

Цель тендера – найти надежного партнера, который будет предоставлять услуги по управлению, вспомогательным работам и ремонту на объектах недвижимости заказчика по всей стране.

В перечень закупаемых услуг входят мелкие строительные и ремонтные работы, в том числе строительство бетонных оснований для посылочных автоматов, локальный ремонт, переезды, различные мелкие работы – например, установка мебели, полок и зеркал, выполнение электромонтажных и слесарных работ.

Также победитель тендера будет заниматься техническим обслуживанием (например, уходом за дверьми, их смазкой), установкой и заменой информационных табличек и наклеек, ремонтом или заменой мебели, утилизацией изношенного инвентаря и, если потребуется, взаимодействием и сотрудничеством с третьими сторонами.

Кроме того, работа может включать управление небольшими проектами (получение предложений, организация работ), проведение ознакомительных экскурсий по помещениям и, при необходимости, представление интересов заказчика на объекте.

Различные вспомогательные работы, которые преимущественно выполняются в Харьюмаа, охватывают обработку картона, пленки, мусора и поддонов, а также организацию вывоза отходов и перевозки поддонов.

Поставщик услуг должен быть готов выполнять и другие аналогичные работы, которые могут появиться в течение срока действия договора и соответствуют сути тендера.

Ожидаемый объем работ составляет примерно 500 часов в месяц.

У заказчика имеются объекты недвижимости в каждом уезде Эстонии – всего 69 собственных или арендованных помещений, среди которых головной офис, логистический центр, распределительные центры, почтовые отделения и пункты выдачи.

Кроме этого, по всей стране расположено 965 почтовых ящиков и около 232 контейнеров для писем.