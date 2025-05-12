Конфликт закончился трагедией: мужчина скончался после ранения из пневматического оружия

Во вторник вечером на прошлой неделе в полицию поступило сообщение, что в Тапа 33-летний мужчина во время конфликта выстрелил из пневматического оружия в голову другому мужчине. В результате выстрела 54-летний пострадавший получил тяжелое ранение и был доставлен в больницу в критическом состоянии, где 11 мая скончался.
Руководитель группы по ведению производств Раквереского отделения полиции Диана Таммеканд сказала, что произошедшее на прошлой неделе - это жестокий пример того, что пневматическое оружие может быть столь же опасным, как и огнестрельное.