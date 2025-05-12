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Конфликт закончился трагедией: мужчина скончался после ранения из пневматического оружия

Фото статьи
Фото: Madis Veltman

Во вторник вечером на прошлой неделе в полицию поступило сообщение, что в Тапа 33-летний мужчина во время конфликта выстрелил из пневматического оружия в голову другому мужчине. В результате выстрела 54-летний пострадавший получил тяжелое ранение и был доставлен в больницу в критическом состоянии, где 11 мая скончался.

Руководитель группы по ведению производств Раквереского отделения полиции Диана Таммеканд сказала, что произошедшее на прошлой неделе - это жестокий пример того, что пневматическое оружие может быть столь же опасным, как и огнестрельное.

«Оба типа оружия могут причинить человеку тяжелые травмы, которые могут привести к смерти. Если использование огнестрельного оружия в Эстонии строго регулируется, то пневматическое, напротив, легко доступно для всех. К сожалению, за последние годы полиции неоднократно приходилось сталкиваться со случаями, когда люди из-за пневматического оружия теряли жизнь, получали серьезные травмы и страдали от их последствий всю оставшуюся жизнь», - сказала она.

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