Чего на самом деле хочет Путин от переговоров с Украиной? Объясняет Александр Баунов

Пока Дональд Трамп разрывается между двумя утверждениями: «Путин хочет мира» и «Путин водит меня за нос [is just tapping me along]», - у Владимира Путина свое раздвоение. Подобное тому, о котором пишет в фундаментальной книге о холодной войне Сергей Радченко, профессор Университета Хопкинса. Он напоминает, как Иосиф Сталин после окончания Второй мировой войны разрывался между жаждой захватить как можно больше и желанием легализовать хотя бы часть захваченного, пусть ценой некоторых уступок.