Чего на самом деле хочет Путин от переговоров с Украиной? Объясняет Александр Баунов

В ночном предложении переговоров Путин вновь повторил фразу о первопричинах конфликта, а другие российские спикеры принялись толковать ее на привычный лад, говоря, кроме отказа от НАТО, о денацификации и демилитаризации, смене режима и уступке территорий с учетом обновленной российской Конституции. Спикер МИДа и вовсе бросилась разъяснять, что не только мир, а простое прекращение огня требует предварительного устранения «первопричин».

Трамп уже выражал готовность официально признать российскую принадлежность Крыма и фактический контроль России по линии фронта, начать процесс отмены санкций, нормализовать торговые и дипломатические отношения, возобновить допуск Москвы к совместному участию в решении мировых проблем. Это та легитимация, которая могла бы побудить Кремль к отказу от дальнейшего использования силы.

В представлении Трампа, он делает щедрое предложение. Однако повторение Путиным формулы об «устранении первопричин» и их расширенное толкование его подчиненными говорит о том, что в Москве пока не отказываются от максималистских требований. Путин не против мира, но это мир на условиях, близких к тем, что были изложены в ультиматумах Западу осенью 2021 года, и «целям спецоперации», заявленным весной 2022-го. То, что в Вашингтоне готовы принять в качестве максималистской запорной позиции для начала переговоров о мире, в Москве все еще считают чем-то вроде программы-минимум.