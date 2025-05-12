Эстонское подразделение полиции поможет латвийским коллегам на границе с Беларусью

Подразделение будет задействовано в окрестностях Каплавы и Робежниеки, где в последнее время наблюдается наибольшее количество незаконных пересечений границы. Прошлым летом в этом же районе работало подразделение ESTPOL9. Команда, которая отправилась в путь в понедельник, будет работать в Латвии две недели. За это время вместе с южными соседями оценят ситуацию и примут совместное решение о необходимости второй смены.

Попытки незаконного пересечения границы на латвийско-белорусской границе значительно участились. Согласно текущим прогнозам, в ближайшее время их число вряд ли уменьшится, поэтому на прошлой неделе Латвия попросила Департамент полиции и погранохраны (PPA) направить на помощь полицейское подразделение из Эстонии.

Основной задачей ESTPOL10 будет участие в патрулировании границы, но, учитывая особенности поведения нелегальных нарушителей границы, латвийцы попросили PPA собрать команду из людей, которые также имеют подготовку и опыт управления толпой.

Начальник пограничной службы Вейко Коммусаар сказал, что граница Латвии с Беларусью - это наша общая граница ЕС и НАТО. «Эстония всегда готова помочь друзьям и соседям, когда к нам обращаются за помощью. В последние недели количество попыток пересечения границы резко возросло, и вполне естественно, что мы им поможем», - сказал Коммусаар.

«Конечно, для PPA важно получить реальный опыт борьбы с миграционными атаками - сегодня мы не видим признаков того, что к нашим границам направляют нарушителей границы, но это может очень быстро измениться. Напротив, существует риск, что те, кому удастся незаконно пересечь границу у наших южных соседей, могут использовать Эстонию как транзитную страну в Северные страны. Мы направили дополнительные силы в Южную Эстонию и окрестности Таллинна, чтобы предотвратить и пресечь возможные попытки незаконного передвижения через Эстонию», - добавил Коммусаар.