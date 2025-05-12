Запах и бдительные жильцы многоквартирного дома помогли полиции поймать нарушителя

Полиция, отреагировав на жалобы соседей, обнаружила при проверке в квартире большое количество конопли и начала уголовное производство.
В полицию поступили сообщения, что в подъезде одного из домов на улице Смуули в городе Курессааре в последнее время распространяется запах конопли. При проверке в квартире, на которую поступили жалобы, было обнаружено большое количество конопли.
В рамках начатого уголовного производства будет установлено, содержит ли изъятая конопля достаточное количество тетрагидроканнабинола (ТГК), чтобы квалифицироваться как наркотическое вещество, а также определен ее точный вес.
Полиция выражает благодарность бдительным жильцам дома, которые сообщили о подозрительном запахе.