РАУЛЬ ЭАМЕТС Употребление в пищу эстонской свинины равноценно производству патронов в Тапа

Когда мы говорим о безопасности Эстонии, почти таким же важным вопросом, как укрепление нашей обороноспособности, является наша продовольственная безопасность. Почти - потому что если у нас не будет ни людей, ни оружия, чтобы защитить Эстонию, и мы потеряем нашу страну, то в конечном итоге не будет иметь значения, сколько продуктов питания мы производим в Эстонии, пишет Рауль Эаметс, главный экономист Bigbank.
Каково состояние пищевой промышленности сегодня? Если говорить о более крупных разделах, то можно говорить о мясной промышленности, молочной промышленности, производстве хлеба и мучных изделий, производстве пищевого масла и производстве напитков. Существует множество других видов более мелких видов деятельности, но в целом на эти сферы приходится подавляющая часть продукции пищевой промышленности.
Картина вовсе не так хороша, как кажется
Наверняка многие слышали о том, что у наших коров самые высокие надои в Европе, коровники роботизированы, климатические условия почти идеальные, а земли много. Однако если посмотреть, что мы делаем с нашей превосходной продукцией, то, к сожалению, придется признать, что мы экспортируем сырье из Эстонии.
В количественном выражении львиную долю экспортируемых товаров составляют молоко и сыворотка, в пересчета на стоимость 55 процентов приходится на так называемые обогащенные молочные продукты (сыр и масло), а 45 процентов - на сырье.
Довольно грустная картина. Неутешительно также то, что в Литве из нашего молока делают сухое молоко, которое затем продают за границу. Причины просты: Эстония в какой-то момент финансово поддержала модернизацию производства, а именно - модернизацию литовской промышленности. У одной стороны не было сырья, у другой - производственных мощностей, которые помогли бы развивать экспорт.
Аналогичная картина наблюдается в производстве мяса и зерна. Мы импортируем сырье для нашей мясной промышленности, потому что местное сырье неконкурентоспособно по цене - проще говоря, оно слишком дорогое. Мы продаем наше мясо в необработанном виде.
Эстонское сено едят верблюды на Аравийском полуострове
Мы экспортируем зерно в Европу, потому что там закупочные цены лучше. Наше сено едят верблюды на Аравийском полуострове. Производство масла чувствует себя лучше - в плохие времена производителям даже приходится закупать дополнительный рапс у соседей, поскольку местного сырья может не хватить. Экономические показатели производителей напитков весьма неплохие.
Если обобщить, то наше сельскохозяйственное производство очень эффективно с точки зрения масштаба, механизации и автоматизации. В то же время во многих регионах отсутствует достаточно мощная отечественная промышленность, которая могла бы перерабатывать это сырье и продавать его как на внутреннем рынке, так и за рубеж.
Сегодня Эстония является страной-импортером продовольствия, то есть мы импортируем больше, чем продаем. Так быть не должно. Например, Литва является явно экспортирующей страной, отчасти благодаря нашему и латвийскому молоку, которое они перерабатывают. В Латвии экспорт и импорт продукции пищевой промышленности более-менее сбалансированы.
Люди в первую очередь смотрят на цену
Какие еще существуют причины экспортировать наше сырье и закупать его где-то еще, например, при производстве свинины? Основная причина - цены. Наши соседи предлагают более дешевое сырье, и колбаса из их мяса стоит в магазине дешевле. Люди в основном хотят более низкую цену.
При покупке товаров люди смотрят на срок годности, а некоторые, наиболее ответственные, также смотрят на содержание «настоящего» мяса и всевозможных Е-веществ, которые обеспечивают цвет, сохранность и вкус. Теперь уже неважно, откуда это настоящее мясо - из Польши или Латвии. Ценовое давление и более дешевое сырье у конкурентов создают ситуацию, когда разумнее продавать свое сырье за границу и импортировать более дешевое из-за рубежа.
Возвращаясь к названию: предположим, что возникла чрезвычайная ситуация - неважно, эпидемия это или война. Границы будут закрыты, суда и поезда больше не будут ходить, и стране придется самостоятельно обеспечивать свое население. Если мы привыкли к тому, что вода постоянно течет из крана, деньги лежат в тумбочке, а свет включается простым нажатием, то мы будем совершенно беспомощны, когда внезапно пропадет электричество, вода или еда.
На самом деле законы не должны заставлять производителей, магазины и рестораны указывать происхождение продуктов питания, но каждый должен делать это добровольно и с гордостью. Если мы не будем покупать отечественную продукцию у наших производителей, они в конечном итоге просто закроют свои магазины. Особенно, если и соседи в какой-то момент решат, что им пригодилось бы это мясо, например.
Это может звучать как лозунг, но «предпочитаем Эстонию» - основа продовольственной безопасности. Ведь в конце концов, почему патроны следует производить именно в Тапа? Неважно, где они произведены, главное, чтобы они были произведены в Эстонии.