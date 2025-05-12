Эстонское сено едят верблюды на Аравийском полуострове

Мы экспортируем зерно в Европу, потому что там закупочные цены лучше. Наше сено едят верблюды на Аравийском полуострове. Производство масла чувствует себя лучше - в плохие времена производителям даже приходится закупать дополнительный рапс у соседей, поскольку местного сырья может не хватить. Экономические показатели производителей напитков весьма неплохие.

Если обобщить, то наше сельскохозяйственное производство очень эффективно с точки зрения масштаба, механизации и автоматизации. В то же время во многих регионах отсутствует достаточно мощная отечественная промышленность, которая могла бы перерабатывать это сырье и продавать его как на внутреннем рынке, так и за рубеж.

Сегодня Эстония является страной-импортером продовольствия, то есть мы импортируем больше, чем продаем. Так быть не должно. Например, Литва является явно экспортирующей страной, отчасти благодаря нашему и латвийскому молоку, которое они перерабатывают. В Латвии экспорт и импорт продукции пищевой промышленности более-менее сбалансированы.

Люди в первую очередь смотрят на цену

Какие еще существуют причины экспортировать наше сырье и закупать его где-то еще, например, при производстве свинины? Основная причина - цены. Наши соседи предлагают более дешевое сырье, и колбаса из их мяса стоит в магазине дешевле. Люди в основном хотят более низкую цену.