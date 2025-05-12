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Министерство экономики: рост экспорта в марте был самым быстрым за последние годы

Перевод: Валерия Ермакова
Древесина.
Древесина. Фото: DW

Аналитик Министерства экономики и коммуникаций Эстонии Марио Ламбинг объяснил, что в марте экспорт вырос на 17% - это самый быстрый рост за последние годы. Однако это произошло в основном за счет того, что в марте было больше рабочих дней. Поэтому в апреле таких высоких результатов, скорее всего, не будет.

Он также отметил, что росту экспорта способствовала повторная отправка за границу товаров других стран - например, легковых автомобилей, природного газа и золота. Эти же товары повлияли и на рост импорта.

Экспорт товаров, произведенных в Эстонии, вырос на 12%. «Практически все основные товарные группы показали довольно уверенный рост. Лидерами по-прежнему остаются телекоммуникационное оборудование, особенно экспорт в США. Важную роль сыграли также кабели, оборудование для очистки и фильтрации воды. Также вырос экспорт обработанной древесины и продукции из дерева, такой как профилированная древесина, фанера, двери и т. д., тогда как экспорт необработанной древесины и дров сократился. Восстанавливается экспорт деревянных домов - крупная сделка была заключена с Данией. Среди металлических изделий вырос экспорт металлических конструкций, но сильнее всего увеличился экспорт металлического лома», - перечисляет аналитик.

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