Министерство экономики: рост экспорта в марте был самым быстрым за последние годы

Аналитик Министерства экономики и коммуникаций Эстонии Марио Ламбинг объяснил, что в марте экспорт вырос на 17% - это самый быстрый рост за последние годы. Однако это произошло в основном за счет того, что в марте было больше рабочих дней. Поэтому в апреле таких высоких результатов, скорее всего, не будет.
Он также отметил, что росту экспорта способствовала повторная отправка за границу товаров других стран - например, легковых автомобилей, природного газа и золота. Эти же товары повлияли и на рост импорта.