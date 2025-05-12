Видео Водитель, скрывшийся от полиции, позже сам явился с повинной

Патрули начали поиски автомобиля и встретили его на дороге в нескольких местах, но вместо того чтобы подчиниться требованию остановиться, водитель Audi решил скрыться от полиции, создавая опасные ситуации на дороге.

На следующий день водитель Audi сам пришел в отделение полиции и признал нарушение.

Полиция выражает благодарность бдительным и неравнодушным людям, которые помогали в поисках скрывшегося автомобиля и предоставили записи с камер наблюдения, на которых был виден автомобиль и управлявший им человек.