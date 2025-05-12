Видео Водитель, скрывшийся от полиции, позже сам явился с повинной

Вечером в субботу, 10 мая, в полицию поступило сообщение, что в жилой зоне в поселке Роэла был замечен белый Audi, движущийся на большой скорости.
Патрули начали поиски автомобиля и встретили его на дороге в нескольких местах, но вместо того чтобы подчиниться требованию остановиться, водитель Audi решил скрыться от полиции, создавая опасные ситуации на дороге.
На следующий день водитель Audi сам пришел в отделение полиции и признал нарушение.
Полиция выражает благодарность бдительным и неравнодушным людям, которые помогали в поисках скрывшегося автомобиля и предоставили записи с камер наблюдения, на которых был виден автомобиль и управлявший им человек.
По факту произошедшего полиция начала производство о проступке.